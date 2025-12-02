El PSOE denuncia que la EDAR de Catoira acumula tres sanciones

El Paertido Socialista de Catpoira, a través de su portavoz, Alberto García, denuncia que el Concello acumula ya tres sanciones por no haber corregido todavía las deficiencias que ha encontrado Augas de Galicia. La formación que dirige García apunta que se están «manteniendo los equipos averiados durante meses, sin intervención ni planificación, e ignorando las obligaciones legales, por lo que no se trata de un descuido, sino de una negligencia institucional, de una incapacidad para gestionar servicios básicos que está poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente».

Para García, la gestión ambiental del Concello «es absolutamente nefasta, un desastre sin paliativos, y los efectos son visibles en cada esquina de Catoira, con las calles sin limpiar, maleza que invade los viales y dificulta el tránsito, así como una sensación de abandono, especialmente en el tema de la EDAR, ya que la ausencia de depuración hace que los vertidos vayan directos al río Ulla».

El portavoz socialista se pregunta que piensa la edil «y activista de Ecoloxistas de Catoira de esta situación, ya que cuando la depuradora funcionaba de manera correcta, mostraba una constante preocupación por el medio ambiente y ahora está callada». También acusa al grupo de gobierno de «mentir» sobre los contenedores almacenados, todos ellos «homologados y listos para ser instalados, pero el único obstáculo es la incompetencia manifiesta del alcalde, incapaces de activar los servicios más básicos». El PSOE exige por esta situación responsabilidades inmediatas.