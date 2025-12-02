El proceso por los parques de Carril vacantes, se acerca

La Consellería do Mar iniciará en breve la tramitación del proceso puesto en marcha en 2024 para la regularización y concesión de parques de cultivo de Carril vacantes. Un asunto que mantiene a la espera a la agrupación y que este año ha sido motivo de varias reuniones con las autoridades autonómicas, sobre todo por una cuestión de relevo generacional y «reforzar la continuidad» de esta actividad.

Este tipo de encuentros son parte del plan de trabajo de 2025 aprobado por la OPP89 y, de hecho, en una circular interna remitida a los socios explica que en junio y octubre mantuvo reuniones con el subdirector de Acuicultura y el director de Pesca con ese motivo.

«Para conocer los avances en los trabajos realizados», respecto a la primera, y para «seguir recabando información de los avances para el procedimiento de otorgamiento, asegurando la participación efectiva de la Organización en las decisiones que afectan a la ordenación de los parques», según el comunicado.

Cabe recordar que fue el año pasado cuando la Xunta encargó a la Fundación Tecnolóxica do Mar (Cetmar) la elaboración de las bases reguladoras para la regularización de los viveros vacantes. El contrato terminaba en noviembre de 2024 y sus responsables explicaron ayer que el procedimiento está en la fase previa al inicio de su tramitación, que será «en las próximas semanas».

La OPP89 también ha realizado otras acciones en los últimos meses en la «defensa de los intereses» de los parquistas como un encuentro son Gardacostas para abordar los permisos necesarios para la polémica nave clasificadora de moluscos; trasladar a Mar su postura en el conflicto con la cofradía de Carril por la venta en la lonja, que está judicializado, y otras acciones para mejorar la gestión de la actividad.