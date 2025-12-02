Pontecesures sortea un vale de 200 euros y regalos en 62 establecimientos

El Concello de Pontecesures ha puesto en marcha una campaña con la que incentivar las compras en el comercio local durante las fiestas navideñas.

Así las cosas, con cada compra realizada en cualquiera de los 62 negocios adheridos será posible entrar en el sorteo de un vale de compra por valor de 200 euros, junto a «todo tipo de productos cedidos por los propios establecimientos».

Da cuenta de ello el gobierno de Maite Tocino, que aspira a repetir el «éxito» cosechado en las dos ediciones anteriores de «Polo Nadal, mercar en Pontecesures ten premio», que es como se conoce esta campaña.

La propia alcaldesa nacionalista hace hincapié en que la época navideña resulta «perfecta» para que todos los ciudadanos reflexionen «sobre la importancia que tiene apoyar al comercio local, pues al comprar en nuestros negocios estamos contribuyendo al desarrollo económico de la villa y apoyando a las familias que dependen de estos comercios».

Remarca la regidora que «los pequeños productores y las industrias de transformación y comercialización locales ofrecen productos únicos y un servicio personalizado, además de ser motores de creación de empleo y dinamización, de ahí que sea fundamental apoyarlos».