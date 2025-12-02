Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Parque Nacional subvenciona cinco proyectos vinculados a Cortegada

Resultaron beneficiarios el Concello de Vilagarcía, tres empresas de turismo ambiental, y la asociación Pés de Barro

Trabajaron con personas con discapacidad, con mayores y con niños

Participantes en una de las visitas de Alvamar, en el interior de la capilla de Cortegada.

Anxo Martínez

Vilagarcía

El Parque Nacional das Illas Atlánticas subvencionó este año cinco proyectos vinculados a la isla de Cortegada y a su entorno más próximo. El programa concluyó la semana pasada y resultaron beneficiarios el Concello de Vilagarcía, tres empresas de turismo activo, náutico y ambiental, como son Corticata, Alvamar y Alecrín; y un colectivo cultural, Pés de Barro.

Gracias a este proyecto, el Concello realizó un estudio sobre las características del suelo del parque de A Compostela, afectado por diferentes patologías; mientras que las empresas y asociaciones realizaron proyectos para la divulgación de la riqueza de Cortegada entre diferentes colectivos: personas con discapacidad, niños, y mayores de centros de día o ingresados en residencias.

Actividad de Corticata en un centro de día. | FdV

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas sacó este año un programa con subvenciones para la realización de actividades en el área de influencia de los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. La convocatoria era por concurrencia competitiva, de modo que se financiaban los proyectos mejor valorados, y en el caso del ámbito de influencia de Cortegada, recibieron subvención cinco iniciativas, que se repartieron casi 33.000 euros.

El Ayuntamiento de Vilagarcía obtuvo la partida más elevada, de 9.900 euros, y gracias a ese dinero hizo un estudio sobre la situación del suelo del parque de A Compostela, paso previo para acometer la regeneración de dicho espacio.

La empresa Corticata presentó un proyecto titulado «Avós nas illas: as orixes de Cortegada», que constó de dos partes principales. En la primera, los técnicos visitaban los centros de día y las residencias de Vilagarcía y realizaban un taller sensorial con los mayores, haciéndoles escuchar los sonidos del mar y de las aves que habitan en Cortegada, dándoles a oler unas bolsitas con diferentes plantas de la isla o llevándoles conchas o arena para que la tocasen. En la segunda, llevaban a Cortegada a los mayores con la suficiente movilidad para dar un paseo por la aldea, ver la capilla y adentrarse en el bosque.

Parque de A Compostela. | Noé Parga

Luis Ángel Gómez destaca el valor emocional que esta actividad ha tenido para muchos mayores, sobre todo para los nacidos en Carril o que vivieron experiencias muy vinculadas a la isla, como una mujer cuyo padre había sido encargado de los talleres de la Renfe y que de niña acostumbraba a ir los fines de semana de excursión a Cortegada. «La mujer se puso a llorar al recordar aquellas vivencias», señala Gómez.

Mientras, la empresa Alvamar realizó un proyecto de visitas guiadas gratuitas centradas en el patrimonio arqueológico, etnográfico y cultural de la isla. Con este proyecto, titulado «Os milagres de Cortegada», Alvamar también pretende poner en valor la capilla, cuyas obras de restauración finalizaron este año, y ayudar a recuperar la romería de la Virgen de los Milagros de cara a 2026. Por su parte, Alecrín realizó rutas con personas con diversidad funcional, y Pés de Barro hizo actividades y elaboró material para los colegios.

