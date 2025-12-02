El Parque Nacional subvenciona cinco proyectos vinculados a Cortegada

El Parque Nacional das Illas Atlánticas subvencionó este año cinco proyectos vinculados a la isla de Cortegada y a su entorno más próximo. El programa concluyó la semana pasada y resultaron beneficiarios el Concello de Vilagarcía, tres empresas de turismo activo, náutico y ambiental, como son Corticata, Alvamar y Alecrín; y un colectivo cultural, Pés de Barro.

Gracias a este proyecto, el Concello realizó un estudio sobre las características del suelo del parque de A Compostela, afectado por diferentes patologías; mientras que las empresas y asociaciones realizaron proyectos para la divulgación de la riqueza de Cortegada entre diferentes colectivos: personas con discapacidad, niños, y mayores de centros de día o ingresados en residencias.

Actividad de Corticata en un centro de día. | FdV

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas sacó este año un programa con subvenciones para la realización de actividades en el área de influencia de los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. La convocatoria era por concurrencia competitiva, de modo que se financiaban los proyectos mejor valorados, y en el caso del ámbito de influencia de Cortegada, recibieron subvención cinco iniciativas, que se repartieron casi 33.000 euros.

El Ayuntamiento de Vilagarcía obtuvo la partida más elevada, de 9.900 euros, y gracias a ese dinero hizo un estudio sobre la situación del suelo del parque de A Compostela, paso previo para acometer la regeneración de dicho espacio.

La empresa Corticata presentó un proyecto titulado «Avós nas illas: as orixes de Cortegada», que constó de dos partes principales. En la primera, los técnicos visitaban los centros de día y las residencias de Vilagarcía y realizaban un taller sensorial con los mayores, haciéndoles escuchar los sonidos del mar y de las aves que habitan en Cortegada, dándoles a oler unas bolsitas con diferentes plantas de la isla o llevándoles conchas o arena para que la tocasen. En la segunda, llevaban a Cortegada a los mayores con la suficiente movilidad para dar un paseo por la aldea, ver la capilla y adentrarse en el bosque.

Parque de A Compostela. | Noé Parga

Luis Ángel Gómez destaca el valor emocional que esta actividad ha tenido para muchos mayores, sobre todo para los nacidos en Carril o que vivieron experiencias muy vinculadas a la isla, como una mujer cuyo padre había sido encargado de los talleres de la Renfe y que de niña acostumbraba a ir los fines de semana de excursión a Cortegada. «La mujer se puso a llorar al recordar aquellas vivencias», señala Gómez.

Mientras, la empresa Alvamar realizó un proyecto de visitas guiadas gratuitas centradas en el patrimonio arqueológico, etnográfico y cultural de la isla. Con este proyecto, titulado «Os milagres de Cortegada», Alvamar también pretende poner en valor la capilla, cuyas obras de restauración finalizaron este año, y ayudar a recuperar la romería de la Virgen de los Milagros de cara a 2026. Por su parte, Alecrín realizó rutas con personas con diversidad funcional, y Pés de Barro hizo actividades y elaboró material para los colegios.