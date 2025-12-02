La multa de tráfico leve pasa de 40 a 100 euros para adaptarse a un decreto de 2015

Las multas de tráfico por infracciones leves se penalizarán en lo sucesivo en Vilagarcía con 100 euros, en vez de los 40 que costaban hasta ahora. Así se hizo público ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (Boppo), donde se explica que esta medida tiene por finalidad adecuarse a un decreto del Gobierno central aprobado en 2015, en el que se establecía que las infracciones leves serán sancionadas con 100 euros.

Algunas de las infracciones de tráfico leves más comunes son no llevar el carné de conductir o la documentación del vehículo, o aparcar en un lugar indebido que no perjudique gravemente a la circulación. El Concello de Vilagarcía argumenta en el Boppo que es necesario revisar las cuantías de las sanciones que se aplicaban en este término municipal para adaptarlas a la legislación estatal, «con el objetivo de garantizar la legalidad, la coherencia normativa y la seguridad jurídica».

Sin embargo, el Partido Popular local ha emitido un comunicado en el que culpa al gobierno socialista de la medida, «por su afán recaudatorio». El PP acusa a Ravella de impulsar esta medida, «con nocturnidad y alevosía». «Su única prioridad es hacer caja a cualquier precio para intentar cuadrar unas cuentas infladas».