Medio millón de euros para la gestión de la Escola Infantil de Meis

El Concello de Meis ha iniciado las gestiones para licitar la gestión de la guardería por un período de dos años de duración y con un precio de salida de cerca de medio millón de euros. El Boletín Official de la Provincia (BOP) publicó ayer un acuerdo plenario en el que se delega a la Alcadía para que inicie el expediente de contratación para que una nueva concesionaria se haga cargo del servicio.

El de la actual está prorrogado a la espera de que se lleve a cabo este concurso para que la nueva concesionaria se haga cargo del servicio ya en el próximo curso y otro más. De todas formas, ese contrato podría prorrogarse por dos anualidades más.

El concurso para la gestión de la guardería de O Mosteiro se suma a la importante actuación a la que fue sometido el edificio que ocupa, donde se invirtieron más de medio millón de euros que financió la Diputación de Pontevedra.

Esas obras se centraron en modernizar y mejorar la eficiencia energética del inmueble, así como para incrementar el número de alumnos. Para ello, las obras realizaron una significativa reordenación de espacios, así como la construcción de una aula más en la zona de la guardería. Las actuaciones abordaron también la renovación de la envolvente del edificio con la inclusión de aislamiento térmico y en el cambio de la carpintería exterior. Por otra parte, se procedió a la climatización de los espacios con aerotermia y a la producción de agua caliente con un sistema de bomba de calor que mejoraron de forma sustancial la habitabilidad del edificio de O Mosteiro.