Meaño revive los tiempos de su primera corporación

Aquella primera corporación meañesa era recordada en la noche del viernes en pequeña sala del Pazo de Lis, donde se celebraba el primer encuentro del curso de una trilogía de «A Cova do Trasno», foro de coloquio y debate que organiza como cada año la Asociación Cultural y Deportiva G.A.M. Una iniciativa que, lo que pretende, es ser punto de encuentro para conversar, opinar y preguntar sobre los temas que el colectivo pone sobre la mesa.

Para recordar aquella primera experiencia democrática, el foro contó con la presencia de tres ediles -ya septuagenarios u octogenarios- de los cinco vivos: Manuel Padín Pérez (83 años), Laureano García Ruibal (79) y Manuel Crespo Domínguez (71). Resultó, a la postre, una hora de entretenido coloquio, entre invitados y la veintena de vecinos que completaban casi el aforo de la sala y que, como norma, contaba con música en directo de la mano de Pablo Dovalo y su acordeón. En el broche final, hizo cantar a invitados y público el «Adiós, con el corazón».

«Aquel primer mandato fue la mejor de todas las que hemos vivido», opinión que compartían García Ruibal y Manuel Padín, que llegaron a integrar la corporación en cuatro mandatos consecutivos. «Fue la mejor -explicaba Manuel Padín- porque sobre la mesa no estaban las ideas políticas ni los partidos, sino que era cuestión de personas, de acuerdos entre vecinos, fuera del signo que fuera cada uno, y así, cuando era para ir a hablar con los vecinos por una cesión de terrenos, íbamos los ediles de la parroquia, tanto del grupo de gobierno como los de la oposición».

En el anecdotario que aquellas primera elecciones, empataran a votos que PSOE y UG. «El edil en juego -explicaba García Ruibal- tuvo que dilucidarse por un sorteo en el juzgado de Cambados, y fue la mano inocente del primer funcionario que pasaba por allí, al que se le conminó a sacar la papeleta… Y esa fue del PSOE, siendo así el azar lo que permitió al PSOE sumar el tercer concejal».

«A la hora lista de hacer la UCD -reconocía Manuel Crespo- el bacalao lo cortaba Marcelino Torres, que fue el último acalde de régimen, que colocara a dedo el gobernador civil”. Germán Rodiño fue el último decretado de arriba cuando la muerte del dictador, y a su alrededor se hizo la lista. «Germán Rodiño -agrega Manuel Crespo- dijo que yo iría de suplente, pero Marcelino movió los puestos y me puso arriba, por eso salí edil».

Por parte del PSOE, rememoraba Lauraeno García, «nos empezamos a reunir en 1976 en la bodega de Manuel García Quinteiro en Xil, y desde allí empezamos a organizarnos».

Curiosa resultó la designación de alcalde, ya que Rodiño, con seis ediles carecía de la mayoría absoluta. Nadie de la oposición estaba dispuesto a apoyarle, pero tampoco entre ellos hubo acuerdo para presentar candidato común «porque todos queríamos ser alcalde» confesaba Manuel Padín. Cada grupo votó por sí mismo, y Germán se proclamó alcalde con la mayoría simple que le otorgaban sus seis ediles. «Cuando acabamos la votación -recordaba Laureano García- Germán nos llevó a su bodega y nos invitó a todos a un jamón con vino».

Aquel Concello de Meaño, heredado del régimen, radicado en el viejo consistorio (que hoy es casa de cultura), contaba con pírrico personal. Curiosamente, dos bedeles «que se desplazaban en bicicleta para los encargos», un administrativo y un secretario ocasional que venía desde Cambados para levantar las actas del pleno. Los presupuestos de aquella primera legislatura, explicaban, «rondaba los 22 o 24 millones de pesetas» (132.000 o 144.000 euros de hoy).

En los plenos, recordaba Crespo Domínguez, «a Rodiño le costaba sacar adelante algunos asuntos porque cada edil votaba pensando en su parroquia, no en su grupo, y había ocasiones en que no todos los de UCD votaban con él». «Acaeció que en una sesión -dijo García Ruibal-, en el fragor de la discusión, se escuchó un ‘mono’ que espetaron desde la banda del PSOE… quizás fui yo, no recuerdo, (risas). El secretario -agrega- hizo constar en acta aquel improperio, y eso llegó arriba, el partido nos llamó a Pontevedra y allí se nos dio un toque, exigiéndonos ‘máximo respeto’ en la corporación». Un saber estar que entonces era norma, y «de la que la hoy carece la nueva generación política».

«Después de cada pleno -recordabal Padín- solíamos ir todos al bar Solla, que estaba al lado, a tomar un vino juntos… Y he de decir que allí se arreglaban muchas más cosas que en el pleno», afirmación que ratificaban los demás.

En el haber de aquel primer mandato, la construcción del actual consistorio -obra que ejecutara la empresa de Secundino Rosal, porque entonces, aún siendo edil, no primaban la incompatibilidades-, el colegio de As Covas y la recuperación de la banda de Música de Meaño, que promovió el concello «y que fue una propuesta nuestra que formalizamos en pleno -aseguraba García Ruibal-, un testigo que recogió Rodiño, antiguo músico». Aunque el estreno oficial de esta formación data de 1985 con su presentación en Sanxenxo, Luareano García recuerda un estreno oficioso anterior: «debió ser en 1984 por una fiesta de los Milagros, cuando fuimos a Pontevedra para buscar que nos pagaran una banda de música para la fiesta de la patrona del concello, y así se lo pedimos a Manuel Lores, que era el director». «Él -agrega- quiso evitarlo diciéndonos que los chavales no estaban aún preparados… Pero nosotros le espetamos: o toca Meaño o traemos a la banda de Vilatuxe, y eso reto hizo ceder a Lores para actuar». Desde el público, Pablo Falcón recordaba que «no teníamos ni traje, nos dijeron que fuesemos con una camisa blanca y pantalón azul, y así tocamos».