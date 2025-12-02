La lucha contra el plástico en las playas de A Illa

Fue un proyecto nacido en el seno de la Cofradía de A Illa, una iniciativa que ha conseguido reducir de forma muy importante la presencia de plásticos en las playas en las que faenan sus mariscadoras y, sobre todo, ha logrado concienciar de la importancia de preservar el medio ambiente, sumando iniciativas como la Plancton de Afundación o las que lleva la asociación Amicos a su causa.

El proyecto Basura Mariña sigue vivo, con la participación de los trabajadores de la Cofradía, y participando en eventos de limpieza muy importantes. De hecho, este año han acudido a tres importantes limpiezas de playas en las que se retiraron unas trece toneladas de restos, la mayor parte plásticos y redes de pesca abandonadas. Así lo reconoce el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, uno de los padres de esta iniciativa.

La más importante de esas limpiezas se acometió en el mes de febrero en colaboración con el programa Plancton. Fueron cerca de once toneladas de residuos que se retiraron de todo el litoral de A Illa entre las playas de Abilleira y Semuíño. En ella participaron más de 120 personas, sobre todo, voluntarios, personal de la cofradía y las propias mariscadoras.

En marzo se volvió a actuar sobre los fondos marinos de Areoso, con dos toneladas y media, mientras en junio se actuó, en colabotración con Amicos contra los microplásticos en las playas. La última de las grandes limpiezas se acometió en septiembre, donde se retiró media tonelada de botellas de plástico de la superficie de Guidoiro.

Millán reconoce que «en todo este tiempo, se ha notado una caída en la cantidad de plásticos y residuos que llegan a nuestras playas y quiero pensar que es porque estamos logrando que la gente se conciencie de la importancia de no tirar plásticos, así como del trabajo que estamos haciendo». El patrón mayor destaca también la colaboración que ha encontrado en Afundación que «se han sumado de forma altruista a estas iniciativas, aportando medios, personal y encargándose de la gestión de todos los residuos y nosotros estamos encantados se seguir colaborando». También destaca la implicación de muchas mariscadoras y del personal de la cofradía, recordando que «debería ser una obligación del propio sector mantener limpio nuestro espacio de trabajo, aunque no seamos nosotros los que arrojamos residuos en él».

La intención del patrón mayor es mantener esta actividad que, desde 2019, cuando se puso en marcha, ha encontrado cientos de colaboradores que retiran plásticos y residuos de las playas para que los vigilantes los recojan y entregarlos a un gestor autorizado.