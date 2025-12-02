Esmar premia a las personas que le ofrecieron su apoyo

El Auditorio de Ribadumia se llenó en la Gala del décimo aniversario de la Asociación Esmar Non á Violencia de Xénero. El acto estuvo presentado por la actriz Estíbaliz Veiga y contó con las actuaciones musicales del grupo Añoranza y el acordeonista Santiago Cely, así como con un monólogo del cómico Juan Maniño. que puso la nota de humor. En la gala, la asociación quiso premiar a muchas de las personas que les han ayudado a alcanzar los diez años de vida.

El colectivo seguirá poniendo el acento en la concienciación y sensibilización sobre la violencia que sufren muchas mujeres a cargo de sus parejas y exparejas, así como ayudándolas a escapar de esa situación.