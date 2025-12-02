Esmar premia a las personas que le ofrecieron su apoyo
El colectivo celebró en el Auditorio de Ribadumia una década de lucha contra la violencia de género
Ribadumia
El Auditorio de Ribadumia se llenó en la Gala del décimo aniversario de la Asociación Esmar Non á Violencia de Xénero. El acto estuvo presentado por la actriz Estíbaliz Veiga y contó con las actuaciones musicales del grupo Añoranza y el acordeonista Santiago Cely, así como con un monólogo del cómico Juan Maniño. que puso la nota de humor. En la gala, la asociación quiso premiar a muchas de las personas que les han ayudado a alcanzar los diez años de vida.
El colectivo seguirá poniendo el acento en la concienciación y sensibilización sobre la violencia que sufren muchas mujeres a cargo de sus parejas y exparejas, así como ayudándolas a escapar de esa situación.
