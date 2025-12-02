Denuncian la reducción de personal y el deterioro del servicio postal en Meis y Ribadumia

El servicio postal en los municipios de Meis y Ribadumia está bajo mínimos. Así lo entienden los representantes de Comisiones Obreras en el comité de personal de Correos que, la pasada semana, se reunieron con los alcaldes de ambos municipios, Marta Giráldez y David Castro respectivamente, para explicarles la complicada situación en la que se encuentra el servicio público postal. Para la representación sindical, Correos ha impulsado una notable reducción de personal, lo que ha llevado a un deterioro progresivo del servicio.

Explican desde el sindicato que, en cada uno de estos ayuntamientos, operan tan solo dos carteros, el 50% de efectivos que, de forma normal, deberían asumir el reparto diario. Esta circunstancia se agravaría teniendo en cuenta que, de esos dos carteros asignados a cada concello y encargados de asumir el reparto, uno de ellos debe dedicar dos horas de trabajo en la atención al público en las oficinas rurales de Barrantes y Mosteiro, lo que limitaría aún más el tiempo disponible para cubrir sus rutas de reparto.

Comisiones Obreras denuncia que «esta realidad es consecuencia directa de la política continuada de recortes en Correos, que mantiene sin cubrir bajas, vacaciones, desplazamientos u otras ausencias del personal». Esta supuesta falta de contratación obliga a la plantilla existente «a asumir de manera permanente las cargas de trabajo de compañeros ausentes, generando un incremento insostenible de la presión laboral».

Desde el sindicato advierten que esta sobrecarga está afectando de forma grave «a la salud física y psicológica de los trabajadores, repercutiendo de manera directa en la ciudadanía». Cada vez, apuntan, son más frecuentes los retrasos en la entrega de correspondencia esencial como citas médicas, recibos que terminen llegando fuera de plazo o notificaciones oficiales», lo que supondría «un perjuicio que la población no debería asumir, además de un más que evidente deterioro del Servicio Postal Universal».

El objetivo de las reuniones institucionales con los alcaldes sería el de «trabajar de forma conjunta para defender y garantizar un servicio público postal de calidad, así como exigir a Correos que ponga freno a la actual política de recortes que está deteriorando lo que consideramos como un servicio esencial para la ciudadanía».

Los dos alcaldes mostraron su apoyo a la reivindicación y esperan que Correos recapacite y recupere el número de puestos de trabajo en cada uno de los municipios para garantizar el buen funcionamiento del servicio postal en Meis y Ribadumia.