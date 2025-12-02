Contratan el proyecto de obra para recuperar el pabellón de Bamio

El Concello de Vilagarcía ha contratado la redacción del proyecto para la mejora de 80.000 euros proyectada en el pabellón de Bamio. Este contrato tiene un coste de 4.235 euros y se ha encargado al arquitecto David Álvaro Caeiro.

Fuentes municipales recordaron que la obra permitirá recuperar la actividad en una instalación en desuso desde hace casi dos décadas y cuyo «deterioro fue en aumento con el paso del tiempo».

El técnico dispone de un mes para redactar el proyecto donde definirá las obras a realizar: «Servirá para determinar las soluciones técnicas y los trabajos a ejecutar para corregir las deficiencias estructurales que presenta la construcción».

Las mismas fuentes relataron la lista con los principales problemas: roturas de puertas y las planchas translúcidas que actúan como ventanas y por las que entra el viento y la lluvia; goteras y filtraciones de agua en la cubierta; pintadas en las paredes interiores e exteriores y ausencia de iluminación funcional.

Destino

Una vez rehabilitado, el pabellón pasará a estar gestionado por la Fundación Municipal de Deportes y uno de sus primeros usos será la Escola de Fútbol Base del Club Bamio. La intención de la Concellería de Deportes de Carlos Coira «es que dé cabida a nuevas modalidades deportivas que hasta ahora tenían escasa o nula presencia en Vilagarcía. Además, la cancha se marcará para la práctica de diferentes deportes, de tal manera que pueda usarse por el mayor número de personas».

Desde Ravella también recordaron que así responden a una petición trasladada por los colectivos de la parroquia al gobierno en las reuniones «mantenidas periódicamente para conocer» las necesidades vecinales. También que el pabellón era una pista en sus inicios, que se cubrió en el mandato 2003-07 y se deterioraron «por un mal uso».