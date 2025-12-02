Comprar una vivienda en Vilagarcía cuesta 15.000 euros más que hace un año

El precio de la vivienda de segunda mano no deja de subir en Vilagarcía. Según el índice inmobiliario de Fotocasa correspondiente a noviembre de 2025, el metro cuadrado en el municipio se sitúa en 1.849 euros, lo que supone un encarecimiento del 10,8% respecto al último mes del año pasado. En la práctica, una vivienda de tipo de 80 metros cuadrados se oferta ya en 147.920 euros más que hace apenas doce meses.

El dato contrasta con la ligera corrección mensual registrada en noviembre, cuando el precio cayó un 0,6% respecto a octubre. Sin embargo, la tendencia continúa claramente al alza. Tanto es así que en noviembre de 2024, el valor medio en Vilagarcía rondaba los 1.670 euros por metro cuadrado, lo que situaba una vivienda estándar en unos 133.500 euro. En solo un año, comprar el mismo piso cuesta hoy cerca de quince mil euros más.

En el conjunto de Galicia, el precio medio de la vivienda de segunda mano se sitúa en 2.107 euros por metro, con un incremento interanual del 11,4%. Eso significa que una vivienda tipo de 80 metros cuadrados alcanza de media los 168.957 euros, 17.280 euros más que hace ahora un año.

Comparado con esas cifras, Vilagarcía sigue siendo, sobre el papel, un mercado más asequible: el piso estándar es unos 20.700 euros más barato que la media gallega. Sin embargo, el ritmo de encarecimiento es muy similar al conjunto de la comunidad, por lo que es una ciudad muy inmersa en esa subida generalizada de precios.

La escasez de grúas va de la mano de un incremento en el precio de la vivienda. / Iñaki Abella

A escala estatal, los incrementos son aún mayores. España registra una subida interanual del 18,8%, con un precio medio de 2.828 euros y una vivienda tipo de 80 metros que ya roza los 226.208 euros por metro. Vilagarcía continúa lejos de esas cifras, pero la brecha se reduce poco a poco.

El contexto provincial ayuda a entender mejor la posición de Vilagarcía dentro del mapa inmobiliario gallego. Pontevedra es la provincia con la vivienda de segunda mano más cara de las cuatro gallegas, con un precio medio de 2.600 euros por metro y un incremento interanual del 12,6%.

En ese marco, Vilagarcía se encuentra claramente por debajo de los grandes focos de tensión de precios en el sur de Galicia. Sanxenxo alcanza 3.524 euros por metro; Vigo llega a los 2.997 euros; Pontevedra, se sitúa en 2.649 euros; Cangas en los 2.636 euros; y Moaña, en 2.236 euros.

En comparación, el 10,8% de Vilagarcía coloca a la ciudad en una franja intermedia: lejos de los «pelotazos» inmobiliarios de la provincia, pero consolidando una trayectoria de encarecimiento que complica el acceso a la propiedad, sobre todo para jóvenes y familias con menos capacidad de ahorro.

Con un piso tipo rozando ya los 148.000 euros, el esfuerzo económico para acceder a una vivienda en propiedad en Vilagarcía es cada vez mayor. Si se toma como referencia que los bancos suelen exigir entre un 20% y un 30% de entrada, una familia necesitaría ahorrar entre 30.000 y 40.000 euros solo para afrontar el pago inicial, además de los gastos asociados a la compraventa. La escasa oferta de vivienda en venta y una demanda al alza explican la evolución de los precios.