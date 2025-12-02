Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cilo +Escénicas acude a Vilanova con la obra «Ilusionante»

R. A.

Vilanova

La Diputación de Pontevedra llevará el jueves el circuito +Escénicas al Concello de Vilanova de Arousa de la mano de un espectáculo de marionetas, magia y clown a cargo de la compañía Expresión Producións. Se trata de una actuación enmarcada en la segunda edición de esta iniciativa provincial, que apoya la programación de teatro y danza en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El espectáculo «Ilusionante» se representará en la Cofradía de Pescadores a partir de las 12.00 horas y se trata de un espectáculo para toda la familia con teatro, marionetas, cuentacuentos, magia, animación, clown y música en directo. La pieza muestra la historia de un libro mágico gigante del que aparecen unos fantásticos personajes, que contarán historias, harán magia, idearán alguna travesura y también cantarán. Todo mezclado con mucho humor para hacer reír tanto a mayores como a niños.

Con el circuito +Escénicas, la Diputación da respuesta a una demanda que el sector profesional venía realizando desde hace más de 15 años. Tras el éxito de la primera edición, entre abril de 2025 y marzo de 2026, se representarán un total de 136 funciones, escogidas entre un catálogo de espectáculos disponible en la web de la propia Diputación, en 50 municipios de la provincia.

