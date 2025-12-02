Centollo con setas, la propuesta de Emgrobes

La sala mirador de la lonja de contratación de pecados y mariscos de O Grove acoge mañana desde las 18.00 horas otra actividad de las jornadas de exaltación del centollo que promueve Emgrobes.

Se trata del taller de cocina en el que se maridan centollo y setas, mostrando cómo preparar diferentes recetas y dando al público la oportunidad de saborearlas.

Participan los cocineros Óscar Cousido y Marcos Otero, junto con el experimentado micólogo Miguel Ángel Delgado.