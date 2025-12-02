Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centollo con setas, la propuesta de Emgrobes

La patronal organiza mañana otro taller de cocina en la lonja

Subasta de centollo en presencia del presidente de Emgrobes.

M.M.

O Grove

La sala mirador de la lonja de contratación de pecados y mariscos de O Grove acoge mañana desde las 18.00 horas otra actividad de las jornadas de exaltación del centollo que promueve Emgrobes.

Se trata del taller de cocina en el que se maridan centollo y setas, mostrando cómo preparar diferentes recetas y dando al público la oportunidad de saborearlas.

Participan los cocineros Óscar Cousido y Marcos Otero, junto con el experimentado micólogo Miguel Ángel Delgado.

