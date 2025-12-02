Catoira trabaja en la puesta a punto de la depuradora

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, destaca que se está procediendo a la renovación de bombeos y lámparas de desinfección ultravioleta en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) «para garantizar que funcione correctamente», siendo esta «una mejora prevista desde marzo».

Niega así la «falta de planificación» que le achacaba el PSOE desde la oposición y sostiene que dio a principios de año la orden de redactar una memoria de las necesidades de la EDAR «tras detectar que había equipos que estaban agotando su vida útil».

Así, el proyecto de renovación se presentó en abril a la Diputación, y mientras se esperaba el suministro del material necesario, el 31 de octubre pasado Augas de Galicia «realizó una inspección y detectó lo problemas ya advertidos por el Concello».

Aclara Castaño que, en base a todo ello, «la administración local envió distintos informes contestando a los requerimientos y explicando las actuaciones previstas, pero Augas de Galicia no recibió esa comunicación y siguió adelante con el expediente sancionador».

Finalmente «se comprobó que las notificaciones a la Xunta con las actuaciones previstas se hicieron mal, motivo por el que a pesar de tener planificadas las mejoras requeridas, el Concello tiene que asumir las sanciones impuestas».