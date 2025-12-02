Cambados ofrece un curso gratuito de buen uso de internet para jóvenes
Está dirigido a niños de 7 a 17 años de edad
L. R.
La Concellería de Cultura de Cambados ofrece un curso gratuito de capacitación digital para niños de 7 a 17 años de edad, que se celebrará entre el 22 de diciembre y el 7 de enero. Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en la biblioteca municipal o en el teléfono 986 580 008.
El concejal Liso González explica que se celebrará de 9.30 a 13.30 horas y estará adaptado a cada edad, abordando temas como el uso de las redes sociales y de dispositivos para enseñarles a manejar internet y las nuevas tecnologías de una manera útil, creativa, segura y responsable.
Detalló que aprenderán a distinguir información fiable de falsa, crear y compartir contenido, resolver problemas con el uso de herramientas tecnológicas o comunicarse y relacionarse con los demás.
La iniciativa se suma a otras puestas en marcha por este departamento como son los cursos de capacitación para personas mayores que se han llevado a varias parroquias, sufragados también con ayudas de otras administraciones.
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- Los «larpeiros» abren boca con 160 kilos de centollo
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Ordenan investigar al arquitecto municipal de Meaño por la planta de A Pedreira