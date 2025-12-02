Cambados ofrece un curso gratuito de buen uso de internet para jóvenes

La Concellería de Cultura de Cambados ofrece un curso gratuito de capacitación digital para niños de 7 a 17 años de edad, que se celebrará entre el 22 de diciembre y el 7 de enero. Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en la biblioteca municipal o en el teléfono 986 580 008.

El concejal Liso González explica que se celebrará de 9.30 a 13.30 horas y estará adaptado a cada edad, abordando temas como el uso de las redes sociales y de dispositivos para enseñarles a manejar internet y las nuevas tecnologías de una manera útil, creativa, segura y responsable.

Detalló que aprenderán a distinguir información fiable de falsa, crear y compartir contenido, resolver problemas con el uso de herramientas tecnológicas o comunicarse y relacionarse con los demás.

La iniciativa se suma a otras puestas en marcha por este departamento como son los cursos de capacitación para personas mayores que se han llevado a varias parroquias, sufragados también con ayudas de otras administraciones.