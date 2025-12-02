Cambados amplía su ruta turística de «palos selfie»

Cambados va a ampliar su singular ruta para sacarse fotos de tipo «selfie» con la instalación de dos puntos más en la avenida de A Pastora y en el Muíño da Seca. Se trata de unos soportes en los que los turistas pueden colocar sus dispositivos móviles para tomarse una instantánea en lugares con valor paisajístico, cultural y patrimonial, además de obtener información a través de unos códigos QR.

La concejala Milagros Martínez explica que, de este modo, contarán con cinco de estos soportes de diseño patentado que ya existen en el paseo marítimo, Fefiñáns y el puente de la torre de San Sadurniño.

Instalarán los nuevos antes de que finalice el año y tienen un coste de unos 3.000 euros que van a sufragar con una ayuda de la Diputación concedida por la declaración de Cambados como Pueblo Mágico de España en 2024.

Martínez indica que con esta ruta fotográfica por algunos de los principales recursos pretenden «ofrecer una nueva experiencia turística, exclusiva y patentada, proporcionando a los visitantes una herramienta que les permite hacer selfies perfectos, sin tener que pedírselo a un acompañante o a un extraño».

Además, esto puede contribuir a la promoción de la localidad a través de las redes sociales y el QR que tiene cada uno conduce a una web con información y agenda de actividades, del comercio local, restaurantes... así como a otros puntos de la ruta y otros detalles, como el acceso a audioguías, fotos, textos multilingües...

Y es que además, emplea la geolocalización, lo cual también permitirá al Ayuntamiento la obtención de macrodatos sobre sus visitantes. Esto es información sin datos personales sobre los comportamientos de los turistas, lo cual les resulta interesante a la hora de definir las políticas de promoción turística.