Los bonos «Son da Casa!» de Vilagarcía: cómo comprar y dónde usar los vales de descuento hasta 2026

La nueva edición de los bonos «Son da Casa!» ha arrancado con fuerza en Vilagarcía. En apenas unas horas desde la apertura de la venta online, a primera hora de la mañana, ya se habían vendido a mediodía 1.217 de los 3.750 packs puestos en circulación por el Concello. Es decir, prácticamente un tercio del total disponible en el primer tramo de la campaña.

Con la referencia de la acogida de años anteriores, desde el departamento de Promoción Económica se daba por hecho que a lo largo de la tarde se alcanzaría, como mínimo, la mitad de los paquetes vendidos, y que a última hora del día se registre un nuevo tirón en las compras de estos bonos descuento pensados para dinamizar las compras navideñas en el comercio local.

El Concello de Vilagarcía ha emitido 3.750 paquetes de bonos por valor de 30 euros cada uno. De esa cantidad, los consumidores solo pagan 20 euros, mientras que los 10 restantes los aporta la administración local. Cada pack se compone de cuatro vales: dos de 10 euros y otros dos de 5 euros.

Los bonos pueden utilizarse hasta el 1 de enero de 2026, este incluido, en una amplia red de establecimientos de la ciudad. El importe no consumido no es recuperable.

La compra online se realiza a través de la web ticket.vilagarcia.gal y se activó a las 8.00 horas. Para adquirir los packs solo es necesario disponer de DNI y un correo electrónico, y cada persona puede comprar un máximo de dos paquetes. Desde el Concello se aconseja tener creada la cuenta en la plataforma con antelación para agilizar el proceso, dado que los bonos suelen agotarse con rapidez.

Además de la venta telemática, la Concellería de Promoción Económica, en coordinación con la Asociación de Comerciantes Zona Aberta, ha reservado una parte de los bonos para venta presencial. El sábado 13 de diciembre se pondrán a disposición 300 packs en una carpa en la Praza de Galicia, a partir de las 11.00 horas.