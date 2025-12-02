El BNG alerta de las colas para pedir cita en el centro de salud de San Roque

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) denunció ayer la situación de «colapso» del centro de salud de San Roque, en Vilagarcía, «con colas de más de 50 personas» para obtener una cita, y médicos que solo tienen huecos en su agenda tres días durante todo el mes de diciembre. En este sentido, la diputada nacionalista Montserrat Prado ha anunciado que la formación llevará al Parlamento «medidas inmediatas» para instar a la Xunta de Galicia a corregir la situación en el centro sanitario.

El BNG ha criticado en primer lugar las largas demoras que sufren las personas que acuden al ambulatorio de San Roque para pedir una cita, ya que en los últimos días las colas son tan largas que no hay espacio frente a la recepción y hay gente esperando en el exterior del edificio, «con lluvia y frío». Una situación agravada por el actual periodo de gripe, que aconseja mantener una mayor separación social.

A continuación, Montserrat Prado señaló que la falta de huecos libres en las agendas de los médicos de cabecera está obligando a muchos pacientes a acudir directamente a los servicios de urgencias tanto de San Roque como del Hospital do Salnés, con la consiguiente saturación de los mismos.

Por ello, desde el BNG emplazan a la Xunta de Galicia a «pasar de la publicidad a los hechos», y a dotar al centro de salud de Vilagarcía de más personal, para que los ciudadanos puedan recibir una «asistencia sanitaria digna».

También resulta complicado obtener cita a través de la aplicación del Sergas, puesto que algunos profesionales no tienen ninguna disponible en todo el mes. En otros casos, solo hay disponibilidad un día en esta semana, y cuentan con franjas horarias libres en otros cuatro o cinco días en todo diciembre.

Así las cosas, el BNG insta a la administración autonómica a invertir más en medios personales para resolver esta situación en San Roque.