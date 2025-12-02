Asfaltan el vial de Río Seco e instalan el aseo público de Confín
La carretera interior que permite acceder al mirador de Con da Hedra y Siradella está destrozada a causa de las raíces de los árboles
El alcalde de O Grove, José Cacabelos Rico, y su concejala de Obras, Ángeles Domínguez Fernández, dan por iniciados los trabajos de instalación del aseo público que se había anunciado para la avenida de Beiramar y la reposición del firme a la altura de Río Seco.
Respecto a esto último hay que decir que se trata de una carretera que incluso se había tornado peligrosa, puesto que las raíces de los árboles habían levantado el asfalto y lo habían dejado prácticamente impracticable, como reconoce el propio regidor.
Se estima para esta mejora una inversión de unos 50.000 euros, lo cual permitirá actuar en un primer tramo, que va desde As Baladas hacia la conexión con la subida al mirador de Con da Hedra y Monte Siradella.
Se trata de una zona muy concurrida en la que está previsto actuar de nuevo el año que viene, para así, con esa segunda fase, completar la mejora de todo el vial.
En cuanto a la instalación del aseo público de Beiramar, en el entorno del parque y la zona lúdico-deportiva de Confín, el regidor supervisó esta mañana el inicio de la obra.
Como se explicó en su momento, se trata de «un aseo de última generación y autolimpiable que dará servicio a los muchos usuarios del parque y a cuantos pasean por esta zona», argumenta.
«Empezamos acondicionando el terreno y en cuestión de un par de semanas –pronostica– confiamos en que quede instalado este aseo, que tiene un coste de 60.000 euros».
La intención del ejecutivo es «colocar otro aseo como este en la zona lúdica de Terra de Porto el año que viene». Como también abrir todos los días del año los aseos ya existentes detrás de la lonja.
