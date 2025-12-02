Alcas y araos toman el relevo en las expediciones del barco escuela «Chasula»

La última expedición a bordo del pesquero rehabilitado «Chasula» en busca de aves pelágicas permitió a los tripulantes disfrutar de la presencia de «las primeras alcas», pero también de un arao y otras muchas especies aladas, además de observar de cerca a «un gran grupo de delfines mulares que hizo las delicias de los participantes».

Así lo explican desde Iniciativas Tradicionales Marítimas (Intramar), responsable de la organización de los viajes a bordo del aula flotante de naturaleza que capitanea Isidro Mariño.

La misma nave en la que suele viajar el biólogo Xabier Vázquez Pumariño, que esta vez también captó con su cámara «las últimas pardelas capirotadas, una rezagada pardela sombría y un paíño de Wilson».

En el censo elaborado en ese último viaje destacan también los once ejemplares de gavión atlántico avistados, junto con medio millar de gaviotas sombrías, 856 patiamarillas, 606 cabecinegras y cuatro gaviotas tridáctilas.

No menos importantes resultan especies como el correlimos común (257) y las pardelas balear (14) y pichoneta (2), además de cormoranes moñudo y grande, charrán patinegro, págalo grande, chorlitejo grande y ostrero euroasiático.