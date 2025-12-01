Vilagarcía podrá cruzar los datos del padrón con los del Catastro

El Ayuntamiento de Vilagarcía saca a contratación una nueva aplicación para la gestión del padrón municipal, que pasará a estar vinculado al censo y al Catastro, lo que permitirá el cruce de datos. «Esto mejorará la respuesta de la Administración, que será más ágil, y a su vez permitirá a los usuarios realizar nuevos trámites electrónicamente», señalan desde Ravella.

El Concello explica que las empresas interesadas en suministrar la nueva aplicación informática tendrán hasta el 10 de diciembre para presentar sus ofertas. El presupuesto supera los 112.000 euros.

La actualización del servicio se implementa por dos motivos: el primero, la obsolescencia tecnológica del sistema actual; y el segundo, el cumplimiento de los nuevos requisitos exigidos por la legislación vigente, el Real Decreto 141/2024. Para la administración, simplificará los trámites, al permitir el cruce de datos entre diferentes departamentos. También se agilizará la transferencia de información al Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los ciudadanos, cada residente tendrá su propio perfil de gestión interna. En él aparecerán todos los datos relativos a su persona, como los catastrales, lo que permitirá localizar geográficamente todas las propiedades vinculadas. Se generarán de forma masiva y automática las variaciones registrales de habitantes y domicilios afectados por cualquier alteración de los elementos territoriales.

El registro estará conectado a la sede electrónica, de modo que los usuarios podrán realizar más trámites que en la actualidad, como la obtención del certificado de empadronamiento individual o colectivo o el certificado histórico de habitante, entre otros. La nueva aplicación también simplificará las tareas organizativas para la celebración de procesos electorales, como la designación de colegios electorales, por ejemplo. A nivel de usuario, los ciudadanos podrán comprobar si fueron designados para una mesa.