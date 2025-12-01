Franz Ferdinand y Two Door Cinema Club, primeros grandes reclamos para el décimo aniversario del Atlantic Fest

Atlantic Fest, «o festival de música de Galicia», comienza a desvelar las claves de su décimo aniversario, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio de 2026 en la Praia da Concha de Vilagarcía. La organización ha anunciado un primer avance de cartel a la altura de la efeméride: Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Nacho Vegas y Carlos Ares son las primeras confirmaciones de una edición que se presenta como «memorable» y en la que todavía quedan más artistas por anunciar.

«Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Nacho Vegas y Carlos Ares: una fórmula perfecta, sin aditivos, para un aniversario inolvidable», resumen desde el festival, que reivindica una propuesta basada en «los mejores ingredientes musicales, sin aditivos ni fórmulas extrañas» para celebrar sus diez años de vida.

El recinto principal volverá a situarse en la ya emblemática Praia da Concha, definida por la organización como su «hogar musical», y abrirá sus puertas el viernes 17 y el sábado 18 de julio. En esas dos jornadas funcionarán dos escenarios: el escenario principal Galicia Calidade, gracias al apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia en el marco de Concertos do Xacobeo, y el escenario Vibra Mahou, que acogerá las mejores sesiones de DJs.

El domingo 19 de julio, el escenario Vibra Mahou se trasladará a las calles de Vilagarcía, llevando el ambiente festivalero al corazón urbano de la ciudad gracias al impulso de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que promueve «experiencias cinco estrellas en torno al directo». Serán, en total, tres días para disfrutar rodeados de amigos y familia, en contacto con la naturaleza, la gastronomía y la mejor música en directo: una banda sonora veraniega que, como subrayan desde la organización, «permanecerá resonando por meses en nuestras mentes».

Franz Ferdinand y Two Door Cinema Club: dos gigantes del indie en la Ría de Arousa

El décimo aniversario de Atlantic Fest apostará fuerte por el indie internacional. Directos desde Glasgow, Franz Ferdinand llegarán a Vilagarcía con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas y un reputado directo convertido en una sucesión de himnos generacionales. Sus guitarras afiladas, sus ritmos contagiosos y sus estribillos irresistibles convierten cada concierto en una pista de baile épica.

Temas como «Take Me Out», «Do You Want To», «Walk Away» o «This Fire» son ya clásicos del indie rock y verdaderas bombas en directo, capaces de desatar un torbellino de diversión que hace que el público no deje de bailar ni un segundo. La banda se subirá al escenario Galicia Calidade el 18 de julio con su nuevo álbum, «The Human Fear», recién publicado, y con la promesa de un show potente y fresco en el que no faltarán sus grandes himnos.

El día anterior, el 17 de julio, será el turno de Two Door Cinema Club, otro de los grandes nombres del avance de cartel. Originarios de Irlanda del Norte, se han convertido en una referencia del indie pop global gracias a su energía contagiosa y a canciones de impacto inmediato como «What You Know» —que supera el billón de reproducciones en Spotify—, «Something Good Can Work» o «Undercover Martyn».

Desde la publicación de su álbum debut «Tourist History» en 2010, el trío ha llenado festivales y grandes escenarios de medio mundo con un directo que mezcla guitarras, sintetizadores y ritmos bailables en una auténtica explosión de energía. Su presencia en Atlantic Fest 2026 refuerza la vocación internacional del festival y marca uno de los momentos más esperados de esta décima edición.

Nacho Vegas y Carlos Ares: emoción, autoría y talento atlántico

El primer avance de cartel se completa con dos nombres que aportan personalidad, emoción y sello propio al aniversario: Nacho Vegas y Carlos Ares.

Nacho Vegas, uno de los grandes referentes de la música alternativa en español, llegará a la Praia da Concha con un repertorio cargado de intensidad y honestidad. Sus canciones, llenas de emoción y verdad, se transforman en directo en momentos de gran conexión con el público. Clásicos como «La gran broma final», «El hombre que casi conoció a Michi Panero» o «Desaparezca aquí» forman parte de la banda sonora sentimental de toda una generación y serán imprescindibles en su paso por el festival.

Además, el asturiano aterrizará en Atlantic Fest en pleno nuevo capítulo creativo: su próximo álbum verá la luz en enero de 2026 y su primer adelanto, «Alivio», explora esos «momentos (semi)preciosos de la vida» que vertebran su nueva etapa. La organización define su presencia como «música con mayúsculas» sonando de nuevo en la Praia da Concha, en la voz de uno de los compositores más personales y respetados del panorama estatal.

Por su parte, Carlos Ares representará al talento gallego nacido a orillas del Atlántico. «Carlos Ares nace pegado al Atlántico y desde entonces ha dedicado su vida a hacer música», recuerdan desde el festival. Tras años de trabajo en la sombra como productor y compositor para algunos de los artistas más destacados de la nueva escuela del pop español, decidió retomar su propio proyecto, que cristalizó en 2024 con su álbum debut «Peregrino», una de las sensaciones del año.

En mayo de 2025 publicó «La Boca del Lobo», un disco más ambicioso, experimental y completo, que ha llevado su directo a un nuevo nivel. Su propuesta, que combina pop alternativo con una mirada folk muy personal, lo ha consolidado como una de las voces gallegas más interesantes de los últimos años a nivel nacional. Su regreso a Atlantic Fest se presenta como una cita ineludible para quienes quieren descubrir —o redescubrir— música «de verdad», en palabras de la propia organización.

Entradas, precios y opciones de alojamiento

Las entradas para Atlantic Fest 2026 se pondrán a la venta el jueves 4 de diciembre a las 9.00 horas exclusivamente a través de la página web oficial del festival, «www.atlanticfest.com». El precio del abono general será de 65 euros, con gastos de gestión e IVA incluidos, pero solo durante las primeras 24 horas de venta, en una oferta limitada pensada para los seguidores más fieles.

En el momento de adquirir el abono también estarán disponibles los suplementos de camping y glamping, que permitirán a los asistentes completar la experiencia festivalera alojándose en las inmediaciones y disfrutando al máximo de los tres días de música, playa y ocio en Vilagarcía.

Con este primer avance de cartel, Atlantic Fest 2026 arranca la cuenta atrás hacia un décimo aniversario que aspira a ser inolvidable. «Desde ya, bienvenidos a Atlantic Fest 2026», proclama la organización, invitando al público a sumarse a una celebración que promete convertir la Praia da Concha en uno de los epicentros musicales del próximo verano.