El tráfico centra las quejas que los particulares hacen llegar a Ravella

A lo largo del mes, numerosos particulares entregan por registro quejas o peticiones dirigidas al Ayuntamiento de Vilagarcía. Y un gran número de estos escritos están relacionados con asuntos de tráfico, como la mala visibilidad en la salida de garajes, el exceso de velocidad de los vehículos en determinadas calles, los aparcamientos indebidos o la solicitud de plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Así lo atestiguan las actas de las juntas de gobierno, ya que en cada una de estas reuniones semanales del ejecutivo se abordan varios escritos de esta naturaleza.

En la junta del pasado 17 de noviembre, por ejemplo, se recoge la denuncia de una vecina de la calle Retiro, de Carril, según la cual la fachada de su vivienda sufre frecuentes daños causados por coches, por lo que solicitaba una baliza para que estos daños no volviesen a producirse.

La Policía Local inspeccionó la zona, y comprobó que se trata de un vial que se estrecha en el lugar donde reside la afectada, por lo que el gobierno municipal acordó instalar un ángulo de metal pegado a una esquina de la pared de la vivienda para proteger la estructura, así como una señal en el cruce de la calle Victoria con la avenida Rosalía de Castro, prohibiendo el paso de los vehículos de más de dos metros de ancho.

En la junta de gobierno del día 10 se abordaron hasta media docena de asuntos relacionados con la circulación vial y auspiciados por particulares o entidades vecinales. Una vecina, por ejemplo, había reclamado un semáforo para peatones en As Carolinas, en una zona de paso frecuente de escolares y donde la visibilidad de los conductores no es demasiado buena; el gobierno local le respondió que esa petición deberá cursarse ante el Ministerio de Transportes, ya que la calle forma parte de la carretera Nacional 640.

En algunos casos, el Concello debe trasladar la petición a la Xunta o el Estado

En esa misma reunión del ejecutivo local se abordaron quejas de vecinos, relativas a la existencia de coches mal aparcados en el entorno del acceso posterior al instituto Castro Alobre -la Policía Local constató que las líneas amarillas de prohibición de aparcar están borradas-, o al exceso de velocidad de los vehículos que circulan por Duque de Terranova. En este caso, se acordó dar aviso a la Policía Local para que realice controles periódicos en esa zona, al mismo tiempo que se estudiará instalar algún badén reductor de velocidad.

En el caso de los «lombos», también los reclaman residentes en la calle Castroagudín, y desde la administración local se ha remitido la petición a la Diputación de Pontevedra, ya que es la titular de la carretera.

Un vecino de Os Duráns, por su parte, se dirigió al Ayuntamiento porque tiene problemas para acceder o salir del garaje de su vivienda, pues a menudo encuentra el vado parcialmente ocupado.

La Policía Local acudió a la zona, y apuntó que el problema se debe a que entre este vado y el anterior queda un espacio libre de siete metros y medio, insuficiente para dos coches. Sin embargo, muchos conductores tratan de aprovechar el espacio al máximo, y parte de sus vehículos invaden uno de los dos vados. Por este motivo, han propuesto a Ravella habilitar en esa zona un aparcamiento para motos y otro para automóviles de personas con movilidad reducida.

Precisamente, en esa misma junta de gobierno se aprobó la creación de sendas plazas para movilidad reducida en las calles Extramuros y Santa Lucía.

Este tipo de comunicaciones de particulares al Ayuntamiento se ponen sobre la mesa prácticamente todas las semanas en las reuniones del gobierno local. En la del 3 de noviembre, por ejemplo, se acordó ampliar las señales viarias en la calle Pías, para tratar de frenar los aparcamientos indebidos en García Hermo.

Mientras, en la última junta del mes de octubre, se acordó trasladar unos metros una señal de tráfico de la calle Duque de Terranova, tras denunciar un vecino que la tapaba la vegetación; y realizar controles de velocidad más frecuentes en Aralde, tras las quejas de una vecina, que también reclamaba aceras y zonas peatonales, esto último sin éxito.