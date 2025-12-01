Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un local de Cambados recibe uno de los títulos «Solete de Navidad»

El establecimiento Vago Viños ha sido distinguido por la Guía Repsol

La directora de la Guía Repsol María Ritter

La directora de la Guía Repsol María Ritter / Cedida

Lucía Romero

Cambados

El establecimiento Vago Viños de Cambados ha recibido un «Solete de Navidad» de la Guía Repsol. La distinción más joven de la prestigiosa publicación gastronómica que reconoce a otros 18 establecimientos gallegos por ser «restaurantes confortables en los que reunirse con colegas, familia o compañeros; bares con ambiente especial en los días clave y hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños».

Hasta 312 nuevos locales de toda España obtuvieron ayer la pegatina amarilla, anunciada en un acto en Granada, por lo que actualmente ya son más de 5.000 los establecimientos que cuentan con Soletes.

En cuanto al local cambadés, es un establecimiento tipo brasería y vinoteca con una amplia carta de referencias que está ubicado en la plaza de Asorey, en el centro histórico.

