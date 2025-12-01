Un local de Cambados recibe uno de los títulos «Solete de Navidad»
El establecimiento Vago Viños ha sido distinguido por la Guía Repsol
El establecimiento Vago Viños de Cambados ha recibido un «Solete de Navidad» de la Guía Repsol. La distinción más joven de la prestigiosa publicación gastronómica que reconoce a otros 18 establecimientos gallegos por ser «restaurantes confortables en los que reunirse con colegas, familia o compañeros; bares con ambiente especial en los días clave y hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños».
Hasta 312 nuevos locales de toda España obtuvieron ayer la pegatina amarilla, anunciada en un acto en Granada, por lo que actualmente ya son más de 5.000 los establecimientos que cuentan con Soletes.
En cuanto al local cambadés, es un establecimiento tipo brasería y vinoteca con una amplia carta de referencias que está ubicado en la plaza de Asorey, en el centro histórico.
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- Los «larpeiros» abren boca con 160 kilos de centollo
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- El buey irlandés se come al gallego
- Ordenan investigar al arquitecto municipal de Meaño por la planta de A Pedreira