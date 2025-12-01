Gymkana familiar contra la violencia de género en A Illa

Las calles del Concello de A Illa se convirtieron ayer en una gran gymkana en la que participaron una veintena de personas, sobre todo pequeños, con el objetivo de superar una serie de pruebas de concienciación contra la violencia de género. Los participantes se dividieron en siete grupos para ir resolviendo una serie de cuestiones en la que se identificaban desde micromachismos a situaciones de violencia de género. Los siete grupos se reunieron en la plaza del Concello para debatir sobre esas situaciones al término de las pruebas.