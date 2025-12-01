Excarcelan a un conductor atrapado en un vuelco en Catoira
El accidente ocurrió sobre la una de madrugada en la PO-548
Una persona tuvo que ser excarcelada esta madrugada tras sufrir un vuelco lateral con su coche en la PO-548 a su paso por Catoira, pero casi en el límite con Valga.
Según el 112 Galicia, fue en el punto kilométrico 5 y tras su liberación fue posteriormente trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.
El accidente ocurrió sobre las 1.12 horas y el vehículo quedó de costado detrás del quitamiedos.
Hasta el lugar se desplazaron el GES de Padrón y los Bomberos de Vilagarcía que procedieron a descapotar el turismo para rescatar al herido.
En la intervención también participaron Protección Civil de Valga, Urxencias Médicas y Guardia Civil de Tráfico
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- Los «larpeiros» abren boca con 160 kilos de centollo
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- El buey irlandés se come al gallego
- Ordenan investigar al arquitecto municipal de Meaño por la planta de A Pedreira