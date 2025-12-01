Excarcelan a un conductor atrapado en un vuelco en Catoira

Una persona tuvo que ser excarcelada esta madrugada tras sufrir un vuelco lateral con su coche en la PO-548 a su paso por Catoira, pero casi en el límite con Valga.

Según el 112 Galicia, fue en el punto kilométrico 5 y tras su liberación fue posteriormente trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.

El accidente ocurrió sobre las 1.12 horas y el vehículo quedó de costado detrás del quitamiedos.

Hasta el lugar se desplazaron el GES de Padrón y los Bomberos de Vilagarcía que procedieron a descapotar el turismo para rescatar al herido.

En la intervención también participaron Protección Civil de Valga, Urxencias Médicas y Guardia Civil de Tráfico