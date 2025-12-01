La DGT intensifica los controles en la provincia

Independientemente de campañas puntuales como la de control y vigilancia de furgonetas que llevaba a cabo la semana pasada, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado ya los controles prevanideños en carreteras de toda la provincia, tanto en las vías principales como en las secundarias.

Se trata, sobre todo, de una estrategia tendente a evitar el exceso de velocidad y, muy particularmente, impedir que los conductores se pongan al volante tras haber ingerido alcohol o drogas.

Entre la noche del sábado y la madrugada de ayer, sin ir más lejos, se efectuaron decenas de intervenciones en este sentido a lo largo y ancho de la provincia pontevedresa. Y serán muchas más las que se desarrollen a medida que se acerquen la fechas más señaladas de la Navidad.

Un control de carretera de la Guardia Civil de Tráfico, ayer. / M. Méndez

En cualquier caso, en la actualidad empiezan a celebrarse los tradicionales almuerzos y cenas de empresa navideños, de ahí que la Guardia Civil redoble esfuerzos para estar ya muy presente en las carreteras, tanto en horario nocturno como «en cualquier momento del día», tal y como destacan los propios agentes.

Los mismos, por cierto, que inciden en que los controles de alcohol y drogas, así como los de exceso de velocidad, no se limitan al fin de semana o fechas señaladas, sino que se llevan a cabo a diario.

Ni que decir tiene que estas medidas se reforzarán cuando la DGT lance oficialmente su ya tradicional campaña navideña, que suele abarcar desde mediados del mes en curso hasta después de las celebraciones de Reyes.