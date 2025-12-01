As Saíñas de Cambados corona la mejora de su sede con 10.000 euros de ayuda

La asociación As Saíñas de Castrelo ha conseguido una ayuda de 10.000 euros que le permitirán completar la reforma interior de su sede, donde empezaron a trabajar hace más de un lustro y que han ido adaptando para su gran cantidad de actividades, trabajando ellas mismas y, sobre todo, a través de la ayuda del Concello y la Diputación de Pontevedra.

De hecho, esta reciente subvención procede del programa provincial para entidades sociales, que el año pasado ya le concedió unos 7.000 euros. En esta ocasión, dedicarán los 10.000 al cambio de ventanas pendiente de una cara de la planta superior y todas las de la planta baja; el saneamiento y reparación de las grandes grietas del hall y su pintado, además de una verja para el exterior.

«Con todo esto, el interior quedaría perfecto y sobre todo ganaremos en confortabilidad y en eficiencia energética porque con las ventanas de aluminio que tenemos ahora se producen fugas de calor», explica la presidenta, Leonor Muñiz.

Esta asociación de Mulleres Rurais es una de las más activas de la localidad y cuenta con un gran número de socias. «El otro día dimos de alta a la número 289», indica Muñiz.

Ocupa la antigua unitaria de A Valada desde el año 2017, aproximadamente, y en régimen de concesión por parte del Ayuntamiento, que también ha colaborado en su puesta a punto, como recuerda la presidenta. Así, el año pasado el Obradoiro de Emprego reformó la cocina y realizó otras actuaciones como la renovación de una parte de las ventanas de la planta en la que está, donde desarrollan diferentes talleres.

La parte baja está más destinada a las actividades de movimiento, como zumba, gimnasia.. Y que también han mejora en los últimos años ellas mismas y con ayuda de otras personas de la parroquia, colocando una tarima, barras…

Muñiz también quiso destacar que en la obra que ejecutarán con la subvención provincial «vamos a contratar a dos proveedores locales, de Castrelo. Siempre apostamos por profesionales de nuestra parroquia», añadió.

El próximo día 9 asistirán a la entrega simbólica de estas ayudas de la Diputación que, con unos 500.000 euros, han llegado a más de un centenar de entidades de la provincia.