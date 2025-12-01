Berta Ares vuelve a Rivas Briones con «Unánimes Incesantes»

La artista Berta Ares regresa a la sala Rivas Briones de Vilagarcía con la exposición «Unánimes Incesantes», «un grito artístico contra la contaminación que amenaza tanto al medio ambiente como a las personas y sus relaciones», explicaron desde la Concellería de Cultura.

Su responsable, la concejala Sonia Outón, y el alcalde, Alberto Varela, visitaron hace unos días la muestra, que permanecerá abierta hasta el 11 de enero. Se trata de una propuesta ecléctica que reúne fotografía, pintura, instalaciones y escultura.

Su comisario, Alfonso González-Calero, explica que «la contaminación y las relaciones humanas y la contaminación de las relaciones humanas son el leitmotiv constante de todos los trabajos» de esta artista, ourensana de nacimiento,pero afincada en Carril desde hace años.

Belleza

Asimismo indicó que el punto en común de todos los componentes artísticos de «Unánimes Incesantes» es la belleza. «Berta es capaz de representar un río contaminado o una red de pesca llena de plásticos en lugar de peces con creaciones realmente hermosas», aportó.

La artista ya ha expuesto otras veces en Rivas Briones. Como recordó el regidor, la primera vez fue en 2003, poco después de la tragedia del Prestige, y «también con la problemática medioambiental como telón de fondo».