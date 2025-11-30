La Xunta presiona a la Universidad de Santiago: «Sin consenso, queda todo abierto»

Tras conocerse que, empujada por su facultad de Medicina, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) bloquea el progreso del acuerdo para la descentralización del grado aplazando sine die su votación, la Xunta redobla su presión. Tanto el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, como el de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, le advierten que, de no retomar la senda del consenso que costó meses de negociaciones alcanzar, se abre un nuevo escenario en el que «queda todo abierto».

Llegar al acuerdo fue «muy complejo, muy difícil», recordó el titular de Educación y detalló que «fue necesario que las tres universidades y dos consellerías buscasen un punto de encuentro para posibilitar una mejora del sistema de educación sanitaria».

Sin ser tan severo como cuando A Coruña rompió también el consenso pidiendo su propia facultad, atribuye la actual situación de bloqueo a «una serie de problemas internamente» de la USC y resalta que ha pedido «tiempo» para «intentar resolverlos». La institución compostelana está inmersa en la carrera electoral a su Rectorado, que no concluirá hasta marzo.

Rodríguez da por hecho que las otras dos universidades le concederán tiempo. «Plantean que, en caso de no resolverse, seguirán adelante con sus peticiones», interpreta. «Si al final no se logra un acuerdo y no se da recuperado el consenso, pues habrá que adoptar decisiones con total libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades», advierte a Santiago y añade: «Se abren nuevas vías que habrá que explorar y ver qué decisiones se adoptan».

«Queda todo abierto», reiteró el conselleiro de Educación y aseveró que la Xunta «siempre» actuará «buscando mejorar el sistema de formación médica y que los recursos que hay en el sistema puedan ser capaces de integrarse para formar a los médicos del futuro».

Su homólogo de Sanidade se manifestó en la misma línea. Reivindica el acuerdo de descentralización por el que tanto han trabajado las partes como «un proyecto válido, una manera más eficiente de utilizar todos los recursos, tanto los humanos como hospitalarios y de centros de salud, para la mejor formación de los alumnos».

Al igual que Rodríguez, atribuye el bloqueo a «tensiones internas» en la institución compostelana. Llama a «cada uno» a «asumir sus responsabilidades» y advierte que «si la gente no quiere llegar a un acuerdo», tocará después «plantearse nuevos escenarios».

Ante el aplazamiento de forma «indefinida» del plan para la descentralización de Medicina decidido unilateralmente por la USC, sus homólogos de Vigo y A Coruña retoman la hoja de ruta para solicitar su facultad propia y sus ciudades les respaldan.

«Es una reclamación clamorosa», señala el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que nunca ha dejado de demandar la facultad. Entiende que la descentralización «no es suficiente para esta ciudad». Considera que este reparto de la docencia esté «de nuevo en cuestión, antes de empezar», por la USC es «garantía de que no va a funcionar». «Un simulacro de descentralización volverá a ser un gran fracaso y lo pagará Vigo».

La líder local del PP, Luisa Sánchez, se vuelve a sumar a esta demanda tras el bloqueo de Santiago y las declaraciones del rector a FARO de que «o texto do acordo xa non é posible». Propone un pleno extraordinario para «recuperar el consenso de la Corporación» y hacer una petición conjunta. La dirigente popular sostiene que estará al lado de la UVigo «avalando y respaldando todo los pasos que dé en esa dirección para alcanzar el objetivo de una facultad propia».