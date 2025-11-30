La venta online de los «Son da Casa» empieza mañana y habrá una física

El Concello pondrá mañana a la venta los bonos Son da Casa con la emisión de 3.750 paquetes por valor de 30 euros cada uno de los cuales, los consumidores pagarán 20, costeando las arcas municipales los diez euros restante.

La compra puede realizarse a través de la web ticket.vilagarcia.gal y el día 13 habrá una venta física, en una carpa en la plaza de Galicia, que abrirá a las 11.000 horas, con una remesa de 300 bonos, pensando en las personas que tienen menos maña con las nuevasv tecnologías.

Desde la concejalía de Promoción Económica recordaron que esta iniciativa puesta en marcha con Zona Aberta siempre tiene mucho éxito, se agotan rápidamente, así que aconsejan crear la cuenta en la plataforma digital antes de que se abra la venta. Se exigirá un DNI y un correo electrónico y cada persona podrá adquirir dos packs como máximo.