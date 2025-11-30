La venta online de los «Son da Casa» empieza mañana y habrá una física
El Concello pondrá mañana a la venta los bonos Son da Casa con la emisión de 3.750 paquetes por valor de 30 euros cada uno de los cuales, los consumidores pagarán 20, costeando las arcas municipales los diez euros restante.
La compra puede realizarse a través de la web ticket.vilagarcia.gal y el día 13 habrá una venta física, en una carpa en la plaza de Galicia, que abrirá a las 11.000 horas, con una remesa de 300 bonos, pensando en las personas que tienen menos maña con las nuevasv tecnologías.
Desde la concejalía de Promoción Económica recordaron que esta iniciativa puesta en marcha con Zona Aberta siempre tiene mucho éxito, se agotan rápidamente, así que aconsejan crear la cuenta en la plataforma digital antes de que se abra la venta. Se exigirá un DNI y un correo electrónico y cada persona podrá adquirir dos packs como máximo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El buey irlandés se come al gallego
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Valientes y emprendedoras a los 50