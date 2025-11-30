Un grito de esperanza sobre las aguas del Ulla a bordo de 'dragones'

Tuvo un carácter simbólico y emotivo, además de llegar para quedarse. La primera ruta fluvial en barco dragón por aguas del río Ulla reunió esta mañana a deportistas del Náutico de Pontecesures y a mujeres afectadas por cáncer de mama. Lo hizo de la mano de la Asociación Galega de Linfedema, Limpedema, Insuficinecia Venosa Crónica y otras Patoloxías Vasculares Perífericas (AGL).

A pesar del intenso frío, todos ellos se lanzaron a las gélidas aguas del río Ulla para descubrir un deporte que, no solo ofrece la posibilidad de encontrar un bienestar físico, emocional y social, sino que también está recomendado para mujeres que han superado un cáncer de mama. Es más, es la única modalidad deportiva que cuenta con una prueba específica para supervivientes de esta enfermedad.

La ruta nace con la intención de seguir siendo una cita anual de referencia en el pequeño municipio del Ullán y con la intención de unir salud, superación personal y dar visibilidad social a todas aquellas que han conseguido superar esta enfermedad.

Además de navegar, durante la jornada se realizaron actividades de calentamiento guiado, así como un acto conmemorativo en homenaje a las afectadas por este mal, antes de despedirse con un encuentro de convivencia saludable.

La actividad desarrollada esta mañana en Pontecesures se une a la que tuvo lugar el día anterior en Pontevedra, donde decenas de palistas de toda Galicia hicieron frente a un auténtico diluvio para reivindicar un mayor apoyo a las supervivientes del cáncer de mama. En Pontevedra se celebró una competición de 200 metros, la distancia más corta de las existentes en el piragüismo y en ella participaron una docena de embarcaciones del del Club Auga Dragon Boat de A Coruña, el ADC Bolboretas Dragon Boat BCS de la ciudad herculina, delNaval de Pontevedra del Ciudad de Lugo, el Club Náutico Folixa de As Pontes (A Coruña) y un segundo equipo de Bolboretas.