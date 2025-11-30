Ravella tilda de «tomadura de pelo» el no de Patrimonio a la ruina de Jaureguízar

El Concello de Vilagarcía estudiará otra alternativa para la Casa Jaureguízar como le ha planteado Patrimonio de la Xunta tras rechazar la declaración de ruina que daría luz verde a sus planes de derribar gran parte del edificio.

No obstante, su resolución le parece una «tomadura de pelo» teniendo en cuenta «los daños estructurales y que se conservaría la fachada y las rejas, que son los elementos con cierto valor porque la catalogación es ambiental, teniendo en cuenta su proximidad a un edificio modernista. No deja de ser una imitación de la arquitectura tradicional vasca», destacaron desde el gobierno local.

Así las cosas, el apunte autonómico de la protección del patrimonio de los gallegos les parece que «roza el sarcasmo». Pero sobre todo cargan contra lo que sería un cambio de criterio, pues aseguran que abrir el expediente de ruina fue algo acordado entre ambas partes y sus técnicos en la reunión de hace un año: «Hubo un consenso (...) Y asegurar que el nuevo informe contempla la posibilidad de darle un nuevo uso es para nota. ¿La alternativa es convertirla de nuevo en una residencia familiar?».

Las mismas fuentes explicaron que conocieron la resolución por los medios, así que desconocen sus argumentos. Cuando la tengan reunirán a sus técnicos y al autor del proyecto para analizar la «viabilidad de aplicar esos tratamientos que garantizan la conservación de la envolvente del edificio», dijeron parafraseando el comunicado de Patrimonio, añadiendo también que sus expertos «insisten en que los daños estructurales aconsejan la demolición».

El Ejecutivo local tiene claro que este «nuevo giro» responde a sus críticas por la demora en informar sobre su petición y que «son legítimas y una queja constante en toda Galicia»

En su caso, la demora también se nota en el escudo de la plaza Independencia o la reforma de Vicente Risco. «Si no hay cierta animadversión, lo parece», añadió, recordando el hecho de que han tenido que devolver anualidades del préstamo concedido, también por la Xunta, para la reforma. «Y luego el PP local reivindicando lo mucho que hace la Xunta por Vilagarcía, a la vista está», concluye su comunicado.