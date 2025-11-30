Unas obras afectan al tráfico de la avenida de Cambados y Porto de Vilagarcía

Las obras de saneamiento de la Xunta afectarán mañana a un tramo de unos cien metros de la avenida de Cambados, entre el entronque con Camilo José Cela y el acceso al Eroski.

Según el Concello, le han trasladado que la circulación en ambos sentidos no se verá afectada porque hay dos carriles, pero sí será preciso trasladar unos metros la parada de autobús. Pararán el 18 de diciembre y se retomarán el 8 de enero.

Por otra parte, la administración local ejecutará desde este lunes unos trabajos en la calle Porto, que une Trabanca y A Torre, para solucionar unos problemas de filtraciones.

Como la calle es estrecha tendrá que cortar todo el tramo desde el cruce de Berdón hasta Camiño do Foro. Los residentes podrán llegar hasta donde estén las obras, pero tendrán que dar vuelta para salir. Empezará a las 8.00 horas y esperan reabrir a primera hora de la tarde.