Meis, el municipio de las señales en color violeta

Coincidiendo siempre con la celebración del 25-N, el Concello de Meis coloca señales violetas con las que conciencia a los vecinos sobre la necesidad de luchar contra la violencia de género. Desde la llegada al grupo de gobierno de Marta Giráldez, el Concello viene realizando estas acciones, colocando dos de esas señales por año, con dos lemas: «Concello comprometido conta a violencia de xénero» y «Stop violencia de xénero» en señales de velocidad y de Stop.

Giráldez reconoce que la idea «nos pareció muy visual para concienciar que somos un municipio que está comprometido en la lucha contra esta lacra». Las primeras señales se instalaron en las inmediaciones de los centros escolares, en sitios visibles «de todas las parroquias». Las dos últimas se ubicaron en una señal de Stop en un vial que va hacia Ai y la otra en el lugar do Pazo de Santo Tomé, pero «ya hay colocadas en un buen número de lugares, desde la entrada del Concello hasta Armenteira y vamos a mantener una iniciativa que nos parece muy acertada por su valor simbólico, de visualización y de concienciación». Giráldez también destaca que Meis es el único municipio de la comarca que ha puesto en marcha esta iniciativa.

Además de otras acciones que se han desarrollado en las últimas semanas, el Concello de Meis tiene pendiente la celebración de una serie de talleres, orientados a alumnos de la ESO sobre ciberacoso en redes sociales y que están en marcadas dentro de las acciones contra la violencia de género.

La comarca también tiene todavía pendientes algunos actos de lucha contra la violencia de género, algunas de las cuales se celebrarán hoy. La primera de esas actividades tendrá lugar en A Illa y consistirá en una gymkana familiar que se desarrollará bajo el epígrafe «Igualdade Express». La actividad se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas, con punto de salida desde el Auditorio municipal. Se trata de una aventura en la que personas adultas y niños forman equipo para superar pruebas, explorar, pensar y aprender juntos sobre igualdad, detectando situaciones de sexismo y reflexionando sobre creencias discriminatorias, todo de forma dinámica y segura. La actividad es totalmente gratuita.

También en la jornada de hoy está previsto que se celebre la Gala del colectivo Esmar en el Auditorio de Ribadumia. El colectivo celebra su décimo aniversario a partir de las 19.00 horas en un acto presentado por la actriz Estíbaliz Veiga y las actuaciones de Juan Meniño, el Grupo Añoranza y Santiago Cely. En la gala, el colectivo va a premiar a las personas que, durante esta década, han apoyado todas sus iniciativas.