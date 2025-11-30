Jornada accidentada en las carreteras de Arousa

Las carreteras de Cambados, Vilanova y A Illa registraron entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo tres accidentes de tráfico. Dos de ellos fueron bastante aparatosos y en un caso se produjeron heridos.

Emerxencias de Cambados intervino en todos junto a otros servicios.

En principio, el más grave, porque se saldó con personas heridas, fue el ocurrido en la PO-549 a su paso por San Miguel de Deiro (Vilanova) y acabó con uno de los coches implicados empotrado contra el cierre de una vivienda.

Uno de los coches implicados en el siniestro de A Illa de Arousa. / FdV

En este dispositivo también participaron el 061 con su ambulancia, Protección Civil de Vilanova y la Guardia Civil de Tráfico. Agentes de esta unidad también estuvieron en otro de los siniestros.

Sucedió en la misma carretera que el anterior, pero en su transcurso por Corvillón, parroquia de Cambados.

Asimismo, se trató de un choque entre dos turismos; una colisión frontolateral que dejó daños materiales, sobre todo en uno de los vehículos.

Coche implicado en la colisión de Cambados. / FdV

Según los servicios de emergencias, tampoco hubo heridos de consideración en la colisión registrada en la PO-299, en A Illa de Arousa, aunque también fue bastante aparatosa y uno de los turismos habría llegado a volcar, quedando el techo aplastado.

Según el 112 Galicia, el personal sanitario desplazado atendió en el punto del accidente a personas heridas de forma leve.

Hasta el lugar también se desplazaron ambulancias del 061 y los bomberos de O Salnés, pero según las mismas fuentes no se produjo el traslado de ningún lesionado.