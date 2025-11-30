La integración a través de una mesa

El pabellón de San Tomé de Cambados se convirtió en la tarde de ayer en un espacio no solo deportivo, sino también de integración con la celebración del Torneo de Nadal que organiza el club local. El torneo estaba abierto a la participación de todo aquel que quisiese participar y, entre ellos, hubo varios migrantes que el club trata de formar e integrar a través de este deporte.

En esa actividad es fundamental la colaboración que la entidad mantiene con la ONG Rescate, dedicada a ayudar a las personas refugiadas y migrantes, con la que el Cambados TM mantiene un convenio de colaboración y patrocinio desde el pasado mes de septiembre. El pabellón de San Tomé fue testigo de esta colaboración en el día de ayer.

Uno de los pasos más importantes que quiere dar el club es el de crear un equipo federado con migrantes ubicados en Valga o Padrón, que pueda competir en la segunda división gallega . Para ese objetivo se han habilitado espacios en hoteles y centros de acogida de las localidades del Ullan donde pueden jugar y entrenarse bajo la supervisión de uno de los técnicos del Cambados TM. La ONG Rescate está reconocida como Asociación de Utilidad Pública desde 2002 y se dedica a la ayuda a las personas refugiadas desde 1960, prestando siempre atención a aquellas más vulnerables. La entidad está desarrollando proyectos dentro y fuera de España con actividades dirigidas a cubrir las necesidades de los refugiados y de las personas en situación de migración forzosa, como a paliar las situaciones en los países de origen.