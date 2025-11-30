Georgina, Ábalos y el Papa montan el Belén en Valga

El Belén más especial ya se puede visitar en Valga. Artesanos y autoridades inauguraron hoy un Nacimiento donde la tradición, la actualidad y los homenajes se dan la mano en un espacio de 400 metros cuadrados que no dejan indiferente a nadie.

El momento más esperado era conocer qué nuevos personajes y situaciones se verían este año tras meses de trabajo e ingenio de la Asociación Amigos do Belén.

Por ello, en esta edición, la 30, no faltan acontecimientos como el gran apagón que mantuvo el país a oscuras -en muchos sentidos-, durante más de diez horas, o la muerte del Papa Francisco hasta un guiño al cotilleo nacional protagonizado por, entre otros personajes, Georgina Rodríguez y su ostentoso anillo de pedida que tanto ha dado que hablar.

Un homenaje a los héroes locales. / Iñaki Abella

La presidenta de la entidad, Mari Carmen Castiñeiras, guio a las autoridades y a una gran cantidad de público en el primer recorrido por este belén de más de 4.000 piezas y que todos los años es destino de visitas guiadas de todas partes. Para la presente ya tienen más de una decena concertada y habrá más.

El alcalde, José María Bello Maneiro, otros concejales, el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y el delegado de la Xunta Agustín Reguera no se perdieron la apertura de esta edición, en la que también hay cambios notables en al estructura, siendo el más notorio que O Misterio se ha trasladado de lado para hacerse visible al público nada más acceder al local.

Así lo informa el Concello, muy implicado con este Nacimiento donde sus vecinos, sus costumbres y sus paisajes también están representados. Además, está declarado de Interés Turístico de Galicia.

No faltaron las colas el primer día. | Iñaki Abella

Así las cosas, se puede ver cómo vivieron los valgueses esas horas de incertidumbre a la luz de linternas y candiles. El entierro del jefe de la Iglesia católica es una de las grandes escenas en movimiento de este año -tiene más de 300 motores-, pues incluye el féretro recorriendo el Vaticano y no falta el nombramiento de su sucesor.

Sus héroes

A la lista se suman los terribles incendios del verano y un homenaje a sus víctimas y a quienes lucharon contra las llamas; los escándalos políticos y judiciales con la presencia de Aldama, el fiscal general, Ábalos y Koldo, entre otros personajes como Puigdemont, que ya es un habitual, o Trump y sus aranceles y la pelea con Elon Musk.

El deporte está representado por conocidos nacionales e internacionales y héroes locales como los hermanos Fuxan y Kiko García Abalo, campeones del mundo de remo olímpico.

Los hermanos campeones del mundo. | Iñaki Abella

El entretenimiento y el corazón también presentan otras novedades y homenajes a personalidades fallecidas como Superpiñeiro, Hulk Hogan, Robert Redford o el jugador Diogo Jota.

Todos ellos están en situaciones y cuidados escenarios que se podrán descubrir hasta el 11 de enero. Basta con acercarse a Valga de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas, o los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Y para una visita en grupo y no perderse ningún detalle de todo lo que acompaña al niño Jesús se puede solicitar una cita en el número de teléfono 630 95 25 15.