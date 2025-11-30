El Festival Desfoga recibe un premio Rodolfo Prada a la gestión cultural

El festival Desfoga de Cambados acaba de recibir un premio, el segundo en unos días. Se trata de los galardones Rodolfo Prada a la gestión cultural que concede la Diputación de Ourense y el jurado eligió este proyecto por «su capacidad de combinar creación contemporánea, participación comunitaria y puesta en valor del territorio».

El reconocimiento a la iniciativa de Matías Daporta y Begoña Cuquejo pone en valor esta propuesta de artes vivas para la promoción de la igualdad y el combate de la homofobia y todo tipo de discriminaciones de las personas por su orientación, sexualidad...

El acto de entrega tuvo lugar esta semana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y se trató de la octava edición de unos premios dotados con 10.000 euros y que se extienden por toda la comunidad gallega.

En el caso de la cita con sede en la capital del albariño, pero que traspasa fronteras -uno de sus proyectos ha llegado a Extremadura y otros lugares-, fue la elegida en lo correspondiente a la provincia de Pontevedra con una aportación económica de mil euros.

Cabe recordar que hace uns semanas, la Diputación de Pontevedra también destacó el trabajo de esta cita concediéndole un reconocimiento a Teatro Caracol en su certamen «Boas prácticas en Igualdade».