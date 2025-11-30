Fachadas, postales y rascas para la Navidad de Meis

El Concello de Meis ha puesto en marcha varias iniciativas para dinamizar la Navidad en el municipio, unas actividades que tendrán premio a las mejores fachadas, al mejor decorado de escaparates, a la postal más atractiva y en forma de rascas para clientes del comercio local.

El III Concurso de Fachadas está dirigido a todos los vecinos del municipio y trata de implicar a los vecinos en diseñar un espacio atractivo con motivos navideños, promoviendo la creatividad y premiando a los mejores trabajos con vales de 150, 80 y 50 euros para las tres mejores, finalizando la inscripción el 5 de diciembre.

Por su parte, el VII Concurso de Escaparates se pone en marcha con el objetivo de impulsar las compras en los pequeños comercios y locales de hostelería, llevándose un premio los tres mejores escaparates según la votación de Facebook. Ese impulso al comercio local también se realiza con una campaña de rascas con 3.100 euros en premios. Por último, también se ha convocado un concurso de postales de Nadal para niños empadronados en el Con cello.