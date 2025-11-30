Un error en la licitación de Pazo de Torrado enfrenta a gobierno y oposición

Un error ya solventado en la licitación de la reforma del Pazo de Torrado ha servido para enfrentar a gobierno y oposición de Cambados; a darle pie al PP para criticar su gestión por los problemas en algunos proyectos.

Los populares no pasaron por el alto ese error que ha provocado tener que demorar en 20 días el plazo de recepción de ofertas de las empresas. Algo «insignificante» para el alcalde socialista, Samuel Lago, pero significativo para Sabela Fole.

«Esta situación es reiterada y constante en muchas iniciativas porque el cuatripartito es totalmente incapaz y estás completamente superado. No es capaz de sacar adelante ninguno de los proyectos estratégicos», denunció la popular.

También aseguró que las diferentes administraciones que aportan fondos al Concello tienen «paciencia» ante «todos los atrancos por la gestión municipal, ya que le conceden, una vez tras otra, fondos, prórrogas y todas las facilidades para acometerlos».

Una situación que ya denunció en el pleno del jueves, destacando el cambio de destino aprobado por la Diputación para cambiar la cubierta del campo de Vilariño. Cabe recordar que a principios de año adjudicaron una obra insuficiente para la podredumbre que presenta la estructura, así que recientemente anularon el contrato, indemnizaron a la empresa -1.500 euros- y próximamente licitarán una más completa.

Detalles

A esto, la oposición sumó otros «proyectos imprescindibles» como la plaza, la cámara agraria, Casa do Mar, el cuartel, el Muíño da Seca y la cubierta de O Pombal: «Una década de espera por grandes actuaciones que nos intentan pagar la Xunta y la Diputación y que, por su ineficacia nunca llegan (...) De una gestión insoportable para los vecinos, pues tampoco resuelven sus problemas del día a día».

En su réplica, el regidor llamó la atención con que el listado parece «una enumeración de logros de este gobierno más que una crítica a su gestión», dijo, recordando que se acaba de licitar el cuartel, la Casa do Mar «está para licencia», entre otras cosas, como el caso de Burgáns, que justificó diciendo que «no queremos hacer chapuzas estilo PP, y si detectamos que no va a quedar suficientemente bien, preferimos modificar el proyecto y que quede perfecto, aunque suponga un retraso».

Es más, Lago ve que el «blanco de sus críticas parecen ser los funcionarios municipales» y cree que Fole «poco le dedica a hacer oposición a pesar de estar “liberada” para ello con un salario público superior al del alcalde», expuso por su puesto en la Delegación de la Xunta.