Un detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia machista

La Policía Local de Vilagarcía detuvo ayer a un hombre de unos 40 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género. Los hechos se produjeron en una vivienda del centro de la ciudad y, según los vecinos, uno de los residentes del edificio fue quien alertó a las autoridades de la existencia de una pelea.

Sucedió sobre las ocho de la mañana y como resultado del aviso, los agentes realizaron las comprobaciones oportunas y acabaron procediendo al arresto de un hombre como presunto autor de un delito de violencia contra la mujer.

Así lo confirmaron desde la institución municipal. No obstante, al cierre de esta edición, se desconocía el alcance de las heridas sufridas por la mujer, como indicaron residentes en la zona.

Cabe recordar que es el segundo caso de este tipo en el que tuvo que intervenir la Policía Local el pasado fin de semana. El sábado abrió diligencias por varias alertas en el centro de las cuales estaba una mujer incluida en el sistema de vigilancia y protección Viogén y que incluyeron la exhibición de un arma simulada en un bar de la ciudad, lo cual generó gran preocupación entre los asistentes.

La habría mostrado un hombre para amedrentar a otra persona que estaba acompañando a esa mujer que, a su vez, activó el protocolo a raíz de un encuentro con un primo de su expareja.