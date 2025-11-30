Arranca el proyecto para dotar de un edificio al campo de A Bouza

El Concello de Ribadumia ha puesto en marcha el proyecto integral de creación de un nuevo edificio para servicios múltiples en el entorno del campo de fútbol de A Bouza y del pabellón polideportivo, junto con la humanización del espacio público anexo, en la parroquia de Barrantes. Se trata de una actuación de gran envergadura que contempla tanto la construcción de un nuevo edificio de servicios para el campo municipal de fútbol y el pabellón, como la humanización del espacio público que comunica estas áreas con el CPI Julia becerra Malvar y los espacios municipales anexos donde se localizan el gimnasio y los servicios del Plan Madruga.

La inversión asciende a 1.086.523 euros, de los cuales 700.000 proceden del Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra de la Diputación. Los 386.523 euros restantes están financiados a través de un convenio con Turismo de la Xunta de Galicia.

El proyecto incluye la construcción de un inmueble de dos plantas situado entre el pabellón y las gradas del campo de fútbol, que permitirá dotar las instalaciones de nuevos accesos, vestuarios y servicios adaptados a las necesidades actuales. En la planta alta del edificio se encontrará una cafetería y zona de despachos

La intervención incluye también los trabajos de urbanización y humanización del espacio público existente entre el colegio y las instalaciones deportivas, configurando un parque urbano que servirá como zona de convivencia, tránsito seguro y conexión entre el gimnasio municipal, los servicios de conciliación como el Plan Madruga y la Escola de Ocio, el comedor escolar y el centro educativo