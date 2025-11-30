Agaxede reconoce la labor de la Fundación Deportiva de A Illa

El Concello y la Fundación Deportiva Municipal de A Illa de Arousa han sido reconocidos por la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede) con el premio al mejor municipio de menos de 15.000 habitantes en los Premios Galicia á Xestión Deportiva, una distinción que valora la excelencia, la innovación y la profesionalización en la gestión pública del deporte. El galardón fue recogido este fin de semana en la ciudad de Lugo.

En representación del municipio asistieron el alcalde y presidente de la Fundación Deportiva Municipal, Luis Arosa; el concejal de Deportes, Manuel García Poza; y la gerente de la Fundación, Paula Dios, que agradecieron el reconocimiento y destacaron el trabajo conjunto que lo hizo posible.

El jurado salientó la apuesta del Concello y de la Fundación por fortalecer el deporte base, promover hábitos de vida saludable, mejorar la calidad de las instalaciones y servicios deportivos, y profesionalizar el sector mediante la contratación de personal titulado. Destacó también el papel fundamental de la Fundación Deportiva Municipal como coordinadora y artífice de todas las actividades y proyectos deportivos del municipio, garantizando una gestión eficiente y de calidad. Arosa asegura que el premio «motiva para seguir trabajando».