Adjudican las obras de mejora de la carretera de Baión en 880.000 euros

El presidente de la Diputación de Pontevedra anunció esta semana la adjudicación, por valor de más de 880.000 euros del contrato para la mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-9701 que une las parroquias vilanovesas de Baión y András. El presidente provincial remarca que se trata «de una actuación muy demandada por el Concello» y recordó que «fue una de las famosas obras que, en 2015, cuando ya estaban las máquinas allí, fueron levantadas por parte del anterior gobierno provincial».

Los trabajos permitirán «poner fin a los problemas de seguridad viaria en esta carretera, que cuenta con un denso tráfico rodado y movimiento de personas». Las obras se van a concentrar en los primeros 560 metros del vial. En líneas generales, la mejora de la movilidad peatonal de esta carretera en Vilanova de Arousa contempla la ejecución de una senda peatonal en hormigón coloreado en su margen izquierda a lo largo de medio kilómetro. También se creará una zona de convivencia, en los últimos 60 metros objeto de la actuación, y se mejorará la recogida de pluviales. Además, la actuación contempla la renovación del firme y la realización de una correcta señalización horizontal y vertical.

Con esta actuación, las comunicaciones en el interior de la parroquia vilanovesa de Baión van a experimentar una notable mejoría. Por un lado, se completará la ampliación de la EP-9701, una reivindicación histórica del Concello que llegó a enfrentarle con la anterior Diputación. Por el otro, está la conexión del antiguo Camiño Francés con la PO-300 y la PO-531, al completarse los accesos en Ponte Arnelas y en la zona de A Lagoa. Ambos viales circulan paralelos y tienen sus respectivas salidas a una muy corta distancia.