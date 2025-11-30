Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acuerdos específicos para eventos deportivos

R. A.

Ribadumia

Somos Ribadumia llevará una moción al próximo pleno en el que reclamará la firma de un convenio específico para apoyar a los eventos deportivos que se celebran en el municipio a fin de apoyar y fortalecer a las entidades que se encargan de organizar estas iniciativas. La propuesta incluye una serie de propuestas que deberán incluir todos los convenios: definir con claridad los compromisos entre ambas partes; incluir aportaciones económicas adecuadas a la dimensión e impacto del evento, pero partiendo de un criterio que pasaría «por que ningún evento organizado por entidades no registradas en Ribadumia y que no forme parte del deporte federado recibirá una cuantía superior a la que reciba el evento con mayor apoyo de entre los organizados por entidades locales»; contemplar otras formas de colaboración municipal; y tener vigencia anual o plurianual dependiendo de la naturaleza del evento».

La moción también reclama la creación de un a comisión técnica que elabore un reglamento o protocolo que establezca los criterios para estos convenios, además de evaluar y valorar el impacto de estos eventos. Somos plantea que se recojan en los presupuestos las partidas económicas de cada uno de los eventos a fin de cumplir con la transparencia.

TEMAS

