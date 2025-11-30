Acuerdos específicos para eventos deportivos
Somos Ribadumia llevará una moción al próximo pleno en el que reclamará la firma de un convenio específico para apoyar a los eventos deportivos que se celebran en el municipio a fin de apoyar y fortalecer a las entidades que se encargan de organizar estas iniciativas. La propuesta incluye una serie de propuestas que deberán incluir todos los convenios: definir con claridad los compromisos entre ambas partes; incluir aportaciones económicas adecuadas a la dimensión e impacto del evento, pero partiendo de un criterio que pasaría «por que ningún evento organizado por entidades no registradas en Ribadumia y que no forme parte del deporte federado recibirá una cuantía superior a la que reciba el evento con mayor apoyo de entre los organizados por entidades locales»; contemplar otras formas de colaboración municipal; y tener vigencia anual o plurianual dependiendo de la naturaleza del evento».
La moción también reclama la creación de un a comisión técnica que elabore un reglamento o protocolo que establezca los criterios para estos convenios, además de evaluar y valorar el impacto de estos eventos. Somos plantea que se recojan en los presupuestos las partidas económicas de cada uno de los eventos a fin de cumplir con la transparencia.
