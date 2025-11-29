Vilagarcía activa el interruptor de la Navidad

Desde las cuatro de la tarde, y hasta tres horas después, no dejó de llegar gente a la plaza de Galicia y la flamante calle de Clara Campoamor, a pesar de que la lluvia estropeó la jornada y aguó las ilusiones de muchos.

A pesar de todo, y paraguas en mano, niños y adultos quisieron estar presentes en esta esperada cita anual con el encendido del alumbrado navideño de Vilagarcía.

La previsión de mal tiempo hizo que el Concello ya anunciara ayer la suspensión de algunas de las actividades previstas. Y, lógicamente, hizo que la afluencia de público fuera mucho menor de lo esperado.

La plaza de Galicia durante la fiesta. / Iñaki Abella

Pero aún así, como queda dicho, fueron muchos los ciudadanos que desafiaron a la lluvia para estar presentes en este acontecimiento, este año con el atractivo añadido de incorporar numerosas sorpresas en forma de adornos y luces a lo largo y ancho de la ciudad.

Como es habitual, Papá Noel fue el invitado de honor en esta fiesta, para alegría y alboroto de muchos de los niños presentes, que no quitaban ojo al barbudo vestido de rojo cuando avanzaba por las calles hacia la plaza de Galicia.

Y no lo perdieron de vista cuando se subió al palco cubierto que se había instalado para recibirlo, estratégicamente montado para que mirara directamente a la humanizada calle de Clara Campoamor y el público se familiarizara con ella.

Allí, en el palco, lo esperaba el alcalde, Alberto Varela, especialmente ilusionado cuando al mirar al frente veía dicha calle, que en cierto modo puede considerarse una especie de regalo navideño adelantado para el propio regidor, su gobierno y el conjunto de los vilagarcianos.

La animación corrió a cargo de la escuela Coda. / Iñaki Abella

Eso sí, desde el palco pidió un regalo extra a Papá Noel para todos: «Que los vilagarcianos sigamos llevándonos bien y siendo una villa tan hermosa y hospitalaria como siempre».

Afortunadamente, durante el acto central de recepción de Papá Noel y encendido del alumbrado no llovió, así que los presentes, que llenaron la plaza de Galicia y los balcones de los edificios del entorno, pudieron disfrutar de lo lindo con el brillante espectáculo ofrecido por la Escola de Música Coda.

Todo ello en medio de un importante despliegue de seguridad participado por la Policía Local y Emergencias Vilagarcía, al lado de la máquinas portátiles que asan castañas y en un ambiente típicamente navideño y cargado de buenos deseos.