Tenis de mesa como la fórmula para la integración en Cambados

El tradicional Torneo de Nadal del TM Cambados se va a convertir en una puerta abierta para el fomento de la convivencia, la inclusión y la participación comunitaria, una jornada que busca la integración a través de la práctica deportiva. La prueba, que cuenta con el respaldo del Concello de Cambados y de la ONG Rescate, se va a celebrar en el pabellón de San Tomé a partir de las 16.00 horas, siendo de carácter abierta para todos aquellos que deseen acercarse.

Desde el club explicaban ayer que «será una jornada que pretende promover el deporte como herramienta de integración social, acercando a personas de diferentes edades, orígenes y niveles deportivos. Su celebración forma parte de las muchas iniciativas que está poniendo en marcha el club en colaboración con la ONG Rescate, y con las que se busca facilitar la integración de inmigrantes a través de una práctica deportiva como es el tenis de mesa.

No en vano, desde el pasado 15 de septiembre, el club se prestó a colaborar con esta entidad que trabaja con personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, cuyo nombre luce con orgullo el club de Cambados mediante las acciones de patrocinio que mantiene.

Uno de los pasos más importantes que quiere dar el club es el de crear un equipo federado con migrantes ubicados en Valga o Padrón, que pueda competir en la segunda división gallega . Para ese objetivo se han habilitado espacios en hoteles y centros de acogida de las localidades del Ullan donde pueden jugar y entrenarse bajo la supervisión de uno de los técnicos del Cambados TM.

La ONG Rescate está reconocida como Asociación de Utilidad Pública desde 2002 y se dedica a la ayuda a las personas refugiadas desde 1960, prestando siempre atención a aquellas más vulnerables. La entidad está desarrollando proyectos dentro y fuera de España con actividades dirigidas a cubrir las necesidades de los refugiados y de las personas en situación de migración forzosa, como a paliar las situaciones en los países de origen.