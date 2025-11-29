El PP fuerza un pleno por la filtración de sus datos personales

El PP de A Illa ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para exigir la depuración de responsabilidades políticas y la aplicación de sanciones a las personas que procedieron a la filtración de los datos personales de sus concejales, con la «consiguiente vulneración de la privacidad», algo de lo que responsabilizan al bipartito». Esta situación nace el pasado 5 de noviembre, cuando a sus direcciones de correo electrónico un convite oficial del Concello de A Illa para la asistencia a los actos del 25-N desde una dirección desconocida y con un mensaje firmado por la futura edil nacionalista Lidia Barreiro.

Los conservadores trasladaron la incidencia por la filtración a Secretaría, que «explicó que la protección de datos estaba adjudicada a una empresa». Desde esta se les admitió que «hubo una ruptura de la brecha de seguridad», una circunstancia a la que el alcalde, Luis Arosa, «le sacó importancia en una postura increíble, ya que se ha registrado una usurpación del cargo de edil y una entrega ilegal de datos personales».

El PP presentó un escrito de denuncia en el Concello el día 11 por vulneración de su derecho a la privacidad como cargos públicos, y ahora, reclaman al bipartito que «reconozca la existencia de una brecha de seguridad en la protección de datos personales con una filtración de los mismos y se apliquen las sanciones que marca la Ley».