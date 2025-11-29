Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP fuerza un pleno por la filtración de sus datos personales

Exigen al bipartito responsabilidades por recibir un mail de la futura edil nacionalista

R. A.

A Illa

El PP de A Illa ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para exigir la depuración de responsabilidades políticas y la aplicación de sanciones a las personas que procedieron a la filtración de los datos personales de sus concejales, con la «consiguiente vulneración de la privacidad», algo de lo que responsabilizan al bipartito». Esta situación nace el pasado 5 de noviembre, cuando a sus direcciones de correo electrónico un convite oficial del Concello de A Illa para la asistencia a los actos del 25-N desde una dirección desconocida y con un mensaje firmado por la futura edil nacionalista Lidia Barreiro.

Los conservadores trasladaron la incidencia por la filtración a Secretaría, que «explicó que la protección de datos estaba adjudicada a una empresa». Desde esta se les admitió que «hubo una ruptura de la brecha de seguridad», una circunstancia a la que el alcalde, Luis Arosa, «le sacó importancia en una postura increíble, ya que se ha registrado una usurpación del cargo de edil y una entrega ilegal de datos personales».

El PP presentó un escrito de denuncia en el Concello el día 11 por vulneración de su derecho a la privacidad como cargos públicos, y ahora, reclaman al bipartito que «reconozca la existencia de una brecha de seguridad en la protección de datos personales con una filtración de los mismos y se apliquen las sanciones que marca la Ley».

